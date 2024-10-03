Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Глушенков вряд ли сыграет за сборную России в октябре

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что Максим Глушенков может не восстановиться от травмы даже во время паузы на матчи сборных.

    Таким образом, он вряд ли сыграет за российскую национальную команду в октябре.

    «Он не сможет нам помочь в матче с «Оренбургом». Это точно. А насколько травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, уже, наверное, сообщим позже, когда будет более объективная картина», – заявил Семак.

    • Нападающий травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).
    • Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.
    • В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.

    Новости по теме
    Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ
    Генич прокомментировал травму Глушенкова 1
    Семак прокомментировал новую травму Глушенкова 19
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1727957446
    Без него Оренбург не обыграть...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1727960146
    Ой горе нам, горе. Да хрен с ним.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+