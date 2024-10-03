Глушенков вряд ли сыграет за сборную России в октябре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что Максим Глушенков может не восстановиться от травмы даже во время паузы на матчи сборных.

Таким образом, он вряд ли сыграет за российскую национальную команду в октябре.

«Он не сможет нам помочь в матче с «Оренбургом». Это точно. А насколько травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, уже, наверное, сообщим позже, когда будет более объективная картина», – заявил Семак.