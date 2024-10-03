Глушаков ушел в медийный клуб, но вернется в «Химки» для прощального матча в карьере

Стало известно, где продолжит карьеру бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков.

Он будет выступать в Медиалиге за ростовский СКА, которым руководит рэпер Баста.

37-летний футболист выбрал 61-й игровой номер.

«При этом Глушаков не расторгает контракт с подмосковным клубом и остается в заявочном листе «Химок». У Глушакова есть договоренности с руководством клуба, что он выйдет на поле в последнем туре РПЛ в игре со «Спартаком».

Этот матч должен стать прощальным для бывшего кэпа «красно-белых». На тот момент Денису уже исполнится 38 лет и он планирует этой игрой завершить футбольную карьеру», – сообщил источник.