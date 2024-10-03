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    • Глушаков ушел в медийный клуб, но вернется в «Химки» для прощального матча в карьере

    Глушаков ушел в медийный клуб, но вернется в «Химки» для прощального матча в карьере

    Стало известно, где продолжит карьеру бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков.

    Он будет выступать в Медиалиге за ростовский СКА, которым руководит рэпер Баста.

    37-летний футболист выбрал 61-й игровой номер.

    «При этом Глушаков не расторгает контракт с подмосковным клубом и остается в заявочном листе «Химок». У Глушакова есть договоренности с руководством клуба, что он выйдет на поле в последнем туре РПЛ в игре со «Спартаком».

    Этот матч должен стать прощальным для бывшего кэпа «красно-белых». На тот момент Денису уже исполнится 38 лет и он планирует этой игрой завершить футбольную карьеру», – сообщил источник.

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    Источник: «Мутко против»

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    03.10.2024 21:50
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1727996678
    Прощай легенда
    Ответить
    The only one
    1728005660
    Символично. Ушёл туда, где баста...
    Ответить
    Цугундeр
    1728017967
    Канал ОККО борется за право проведения прямой трансляции прощального матча ..
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    FRZZ
    1728022485
    Надоел он уже всем.
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