Генич прокомментировал травму Глушенкова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на травму нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
- Нападающий травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).
- Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.
- В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.
«У Макса, видимо, карма в сборную не ездить. Иначе это всe трудно объяснить», – написал Генич, напомнив, что на следующей неделе собирается сборная России.
Источник: телеграм-канал Константина Генича