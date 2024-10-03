Генич прокомментировал травму Глушенкова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на травму нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Нападающий травмировался во время кубкового матча с «Акроном» (5:1).

Он вышел на замену и спустя 7 минут не смог продолжить игру.

В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 10 встречах.

«У Макса, видимо, карма в сборную не ездить. Иначе это всe трудно объяснить», – написал Генич, напомнив, что на следующей неделе собирается сборная России.