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    • Советник президента РФС: «Я не заметил падения интереса к футболу в России»

    Советник президента РФС: «Я не заметил падения интереса к футболу в России»

    Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о результатах опроса ВЦИОМ, которые говорят о потере интереса к футболу в России.

    «В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России», – сказал Сорокин.

    • Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.
    • При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.10.2024 13:41
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1727866707
    ВЦИОМ обычно бабушек на лавочке спрашивает)))
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    acor94
    1727866709
    Надо не удивляться или сомневаться в результатах опросов, а делать поход на футбол простым и приятным. 1.Упростить получение фан айди, а то там столько бумаг собрать надо, чуть ли не справку об отсутсвии судимости. 2. Детям до 14 лет вход бесплатный. 3. Разрешить продажу пива и водки на стадионах, для увеличения и количества проданных билетов и доходов клуба. 4. Пустить рекламу матчей по федеральным каналам, а не только на Губошлёп ТВ, который и так никто не смотрит.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1727866856
    Сорокин наверное на футбол не ходит, сходил бы на матч Химки-Оренбург, тогда сразу бы заметил.Чиновникам проще не замечать проблем, чтобы ничего не делать.
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