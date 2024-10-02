Советник президента РФС: «Я не заметил падения интереса к футболу в России»

Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о результатах опроса ВЦИОМ, которые говорят о потере интереса к футболу в России.
«В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России», – сказал Сорокин.
- Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.
- При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.