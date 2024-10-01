В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются «Рубин» и «Факел». Матч состоится 1 октября 2024 года в 16:15 по московскому времени.
«Рубин»
Казанский «Рубин» располагается на 3-м месте в группе D с 6 очками (2 победы и 2 поражения). Команда забила 6 голов и пропустила 3, коллектив показывает хорошую игру в обороне в последних матчах. Последние результаты:
- 21.09.2024, «Рубин» – ЦСКА 1:1;
- 17.09.2024, «Зенит» – «Рубин» 2:0;
- 27.08.2024, «Факел» – «Рубин» 0:2.
«Факел»
Воронежский «Факел» испытывает серьeзные трудности в этом сезоне. Команда находится на последнем месте в группе D, не набрав ни одного очка и забив всего 1 гол при 9 пропущенных. Последние результаты:
- 27.09.2024, «Факел» – «Рубин» 0:0;
- 21.09.2024, «Зенит» – «Факел» 3:1;
- 18.09.2024, «Акрон» – «Факел» 2:0.
Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»
Три последние встречи команд:
- 27.09.2024, «Факел» – «Рубин» 0:0;
- 27.08.2024, «Факел» – «Рубин» 0:2;
- 26.11.2023, «Рубин» – «Факел» 1:0.
«Рубин» является фаворитом этого матча. Казанская команда имеет хорошие шансы на победу, впрочем, подстрахуемся и возьмем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Рубина» или ничья (1.17).