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    • «Рубин» – «Факел»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    «Рубин» – «Факел»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются «Рубин» и «Факел». Матч состоится 1 октября 2024 года в 16:15 по московскому времени.

    «Рубин»

    Казанский «Рубин» располагается на 3-м месте в группе D с 6 очками (2 победы и 2 поражения). Команда забила 6 голов и пропустила 3, коллектив показывает хорошую игру в обороне в последних матчах. Последние результаты:

    • 21.09.2024, «Рубин» – ЦСКА 1:1;
    • 17.09.2024, «Зенит» – «Рубин» 2:0;
    • 27.08.2024, «Факел» – «Рубин» 0:2.

    «Факел»

    Воронежский «Факел» испытывает серьeзные трудности в этом сезоне. Команда находится на последнем месте в группе D, не набрав ни одного очка и забив всего 1 гол при 9 пропущенных. Последние результаты:

    • 27.09.2024, «Факел» – «Рубин» 0:0;
    • 21.09.2024, «Зенит» – «Факел» 3:1;
    • 18.09.2024, «Акрон» – «Факел» 2:0.

    Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»

    Три последние встречи команд:

    • 27.09.2024, «Факел» – «Рубин» 0:0;
    • 27.08.2024, «Факел» – «Рубин» 0:2;
    • 26.11.2023, «Рубин» – «Факел» 1:0.

    «Рубин» является фаворитом этого матча. Казанская команда имеет хорошие шансы на победу, впрочем, подстрахуемся и возьмем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Рубина» или ничья (1.17).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 10:25
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