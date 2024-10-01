В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются «Рубин» и «Факел». Матч состоится 1 октября 2024 года в 16:15 по московскому времени.

«Рубин»

Казанский «Рубин» располагается на 3-м месте в группе D с 6 очками (2 победы и 2 поражения). Команда забила 6 голов и пропустила 3, коллектив показывает хорошую игру в обороне в последних матчах. Последние результаты:

«Факел»

Воронежский «Факел» испытывает серьeзные трудности в этом сезоне. Команда находится на последнем месте в группе D, не набрав ни одного очка и забив всего 1 гол при 9 пропущенных. Последние результаты:

Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»

Три последние встречи команд:

«Рубин» является фаворитом этого матча. Казанская команда имеет хорошие шансы на победу, впрочем, подстрахуемся и возьмем двойной шанс. Наш прогноз – победа «Рубина» или ничья (1.17).