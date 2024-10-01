Рахимов объяснил кубковое поражение «Рубина» от «Факела»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги проигранного матча с «Факелом».

Команды встречались в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Воронежцы победили со счетом 1:0.

«Факел» набрал первые очки в этом розыгрыше турнира.

– У вас прямо сейчас есть объяснение, почему за два матча с «Факелом» «Рубину» так и не удалось забить?

– Сложно объяснять. Мы всегда планируем большую ротацию в каждом матче, мы даем игрокам себя проявлять.

Если игроки не проявляют себя, не выдают то, что мы от них ожидаем, то это моя проблема. На поле нужно проявлять характер. Когда вы получаете шанс, нужно его использовать.

Недовольство нужно убирать, показывая самоотдачу. Второй тайм был достаточно неплохой, нам сложно давалось давление, так как «Факел» опустился глубоко, нужно больше агрессии.

Нужно найти тот баланс, который нам даст возможность проводить игру на уровне с первой минуты, где нет перепадов.

Болельщики могут выражать свое недовольство, это нормально. Всегда в первую очередь виноват тренер. За полтора года сделано многое. Каждый следующий шаг всегда тяжелее.

Главное в таких ситуациях иметь уверенность, что после черной полосы идет белая. В чемпионате у нас пока более‑менее нормально. Процесс перестройки всегда тяжелый. В РПЛ мы находимся на седьмом месте. Ситуация не критическая.