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  • «Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 15:05
Рубин
01.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Факел
19' В. Ильин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Факел
62
Владислав Калиничев
ВР
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
3-3-3-1
25
Нигматуллин
5
Вуячич
5
Ашурматов
4
Нижегородов
23
Вада
88
Апшацев
23
Безруков
44
Кузнецов
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-2-3-2
88
Гудиев
71
Мастерной
72
Сенхаджи
20
Юрганов
33
Квеквескири
19
Селе
77
Багателия
99
Гиоргобиани
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
5
Вуячич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
88
Апшацев
96
Васильев
96
Васильев
88
Апшацев
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
44
Кузнецов
90
Чуни
90
Чуни
44
Кузнецов
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
98
Ильин
18
Симонов
18
Симонов
98
Ильин
19
Селе
8
Багамаев
8
Багамаев
19
Селе
Остались в запасе
Рубин
Факел
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Рубин - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Факела», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Факел»

«Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Факел Рубин
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