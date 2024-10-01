01.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-3-1
25
Нигматуллин
5
Вуячич
5
Ашурматов
4
Нижегородов
23
Вада
88
Апшацев
23
Безруков
44
Кузнецов
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-2-3-2
88
Гудиев
71
Мастерной
72
Сенхаджи
20
Юрганов
33
Квеквескири
19
Селе
77
Багателия
99
Гиоргобиани
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
5
Вуячич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
88
Апшацев
96
Васильев
96
Васильев
88
Апшацев
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
44
Кузнецов
90
Чуни
90
Чуни
44
Кузнецов
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
98
Ильин
18
Симонов
18
Симонов
98
Ильин
19
Селе
8
Багамаев
8
Багамаев
19
Селе
Остались в запасе
Рубин
Факел
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Рубин - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Факела», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»