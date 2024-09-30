Абаскаль ответил, как изменился «Спартак» после его ухода

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от игры команды спустя полгода после его увольнения.
– Вы ходили на матч «Спартака», когда он играл против «Динамо» 22 сентября. Как это было?
– Это был очень напряженный матч. После голов игра немного раскачалась. Обидно, конечно, что я покинул стадион на 90-й минуте. Был с женой и сыном, а такие вещи, как московские пробки, нужно всегда учитывать. Когда ушeл, «Динамо» сравняло счет.
«Динамо» обладает значительным атакующим потенциалом. Правда, оборона по-прежнему даeт сбои.
– Что вы думаете о «Спартаке»? Клуб изменился? Отличается ли он от того, что было, когда вы там работали?
– Очевидно, все по-другому. Мы предлагали играть иначе – агрессивно, а за такое всегда приходится платить высокую цену. Мы были командой, которая много била по воротам. В первый год мы забили 74 мяча, это просто круто!
Сейчас команда играет по схеме 4-3-3. Рисунок матча более структурированный, становится чуть меньше разрывов. Совсем другая картина.
А дерби – есть дерби, выиграть его уже сложно. Так что-то, что оно закончилось вничью – уже неплохо для всех.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
- Его уволили в апреле.
- Затем тренер успел поработать в «Гранаде», откуда его убрали 21 сентября.