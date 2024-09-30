Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абаскаль ответил, как изменился «Спартак» после его ухода

30 сентября 2024, 19:19
1

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от игры команды спустя полгода после его увольнения.

– Вы ходили на матч «Спартака», когда он играл против «Динамо» 22 сентября. Как это было?

– Это был очень напряженный матч. После голов игра немного раскачалась. Обидно, конечно, что я покинул стадион на 90-й минуте. Был с женой и сыном, а такие вещи, как московские пробки, нужно всегда учитывать. Когда ушeл, «Динамо» сравняло счет.

«Динамо» обладает значительным атакующим потенциалом. Правда, оборона по-прежнему даeт сбои.

– Что вы думаете о «Спартаке»? Клуб изменился? Отличается ли он от того, что было, когда вы там работали?

– Очевидно, все по-другому. Мы предлагали играть иначе – агрессивно, а за такое всегда приходится платить высокую цену. Мы были командой, которая много била по воротам. В первый год мы забили 74 мяча, это просто круто!

Сейчас команда играет по схеме 4-3-3. Рисунок матча более структурированный, становится чуть меньше разрывов. Совсем другая картина.

А дерби – есть дерби, выиграть его уже сложно. Так что-то, что оно закончилось вничью – уже неплохо для всех.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
  • Его уволили в апреле.
  • Затем тренер успел поработать в «Гранаде», откуда его убрали 21 сентября.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1727716412
ну глобально ни как))) тот же ромб, те же рузультаты..менять игроков надо если не тянут, а не тренеров...
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+