Абаскаль назвал самый особенный матч во главе «Спартака»

Гильермо Абаскаль определил игру на посту главного тренера «Спартака», которой он гордится.

– Есть ли матч «Спартака», которым вы гордитесь?

– Один матч выбирать не буду – было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что когда иду в какое-то место, мне нравится его чувствовать, ощущать.

Назову тот матч, в котором мы вышли с 11 российскими игроками и выиграли дерби на поле «Локомотива». Действительно, это был особенный матч.