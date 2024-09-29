«Просто ужас, безобразие!»: Мостовой – об ошибке Караваева в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

«Результат не шокировал, шокировал эпизод с Караваевым. Это просто ужас, безобразие! Ясно, что все сейчас будут утешать Караваева и поддерживать, но он сам всe понимает. Была ничейная игра. Ничего не предвещало.

Возможно, эта ошибка будет стоить «Зениту» чемпионства. Эти три очка потом могут аукнуться. Не будем забывать, что у «Краснодара» хорошая команда с сильным нападающим в лице Кордобы. Они по праву идут вверху», – сказал Мостовой.