Футбольный агент Адигезалов считает, что Алипу лучше покинуть «Зенит»

Агент Рамил Адигезалов считает, что Нуралы Алип получает мало игровой практики в «Зените»и ему лучше покинуть клуб.

–Перспективы Алипа через год? Переход в другой чемпионат возможен, если он будет играть постоянно. Ему нужна практика. Вряд ли кто-то [из других клубов] будет за ним следить, если будет на скамейке. Хотя, если агенты смогут…

У него сложная ситуация – в «Зените» сильная конкуренция. Это к вопросу, что лучше – играть постоянно в среднем клубе? Или сидеть на скамейке в сильном? И сейчас ему лучше играть постоянно в среднем клубе, чем сидеть в таком.

Алипу стоит уйти, как минимум в аренду. Ему надо играть, 24 года. Если сядет на год, то клуб будет сложно найти. Он неплохой футболист, но в «Зените» очень высокие требования. Он может постоянно играть в топ-клубе России, но «Зенит» стоит особняком.