Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Зенит» выиграет у «Краснодара» на выезде в 10-м туре РПЛ.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:2. У «Зенита» в целом класс игроков повыше, вернулся Глушенков, а травмированные не являются футболистами основы. Команда Семака меньше других пропустила и среди лидеров по забитым мячам. Но есть ещe одно важное преимущество у зенитовцев, они умеют настраиваться на важные матчи с конкурентами, а у краснодарцев с этим проблемы.

Единственное, что может подвести гостей, это эксперименты с тактической схемой, как было в игре с ЦСКА. Тут с тремя центрфорвардами играть нельзя, важнее насытить среднюю линию», – написал Бубнов.