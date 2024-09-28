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Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

28 сентября 2024, 15:04
4

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Зенит» выиграет у «Краснодара» на выезде в 10-м туре РПЛ.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:2. У «Зенита» в целом класс игроков повыше, вернулся Глушенков, а травмированные не являются футболистами основы. Команда Семака меньше других пропустила и среди лидеров по забитым мячам. Но есть ещe одно важное преимущество у зенитовцев, они умеют настраиваться на важные матчи с конкурентами, а у краснодарцев с этим проблемы.

Единственное, что может подвести гостей, это эксперименты с тактической схемой, как было в игре с ЦСКА. Тут с тремя центрфорвардами играть нельзя, важнее насытить среднюю линию», – написал Бубнов.

  • Матч в Краснодаре начнется в 19:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками. «Краснодар» идет вторым с 21 очком.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (4)
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волчарик
1727526597
Почти все видят что в 3 цн играть нельзя , тем более один из них Соболев . Может Семак гений , а мы его не понимаем ?
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neim
1727538088
Бредит он после болезни. Краснодар набрал ход и у себя дома не позволит себе терять три очка. Да и даже одно точкой терять не должен. Победу Краснодару !
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