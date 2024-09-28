Канчельскиса не пустили на базу «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как пытался попасть на базу клуба во время недавней поездки в Англию.

– Ходили на АПЛ?

– Нет, не смог: был в Англии во время паузы на игры сборных. Хотел поехать на базу «МЮ» – тоже не дали.

– Почему?

– Этот тренер, голландец тен Хаг, вообще от всех закрылся. Я даже стажировку не стал просить, чего мне работать с этим человеком?!

Он никого не подпускает к клубной базе – ни журналистов, ни легенд «Юнайтед»! Очень закрытый тренировочный процесс. Чего ему бояться и скрывать? Не понимаю.

– Даже Фергюсону там нельзя быть?

– Похоже на то. База закрыта для любых посторонних глаз. Кстати, про сэра Алекса – хотел с ним тоже увидеться. Написал ему, но он в то время был в США.

Договорились с ним встретиться в следующий раз. Да и в Манчестере я был недолго. Утром приехал, а вечером уже вернулся в Лондон.