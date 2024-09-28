Бубнов спрогнозировал результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов ожидает веселой игры в матче 10-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».
«Локомотив» – «Спартак» – 2:1. Команды примерно одного уровня, обе практикуют атакующий футбол и будут искать победу. Небольшое преимущество «Локомотива» в том, что состав стабильнее. Всe же у «Спартака» ротация почти в каждом матче. Да и быстрее железнодорожники. Игра ожидается весeлая, очень важно, кто забьeт гол, но отдам небольшое преимущество хозяевам», – написал Бубнов.
- Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 мск.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 21 очком, «Спартак» идет 5-м с 16 очками.
Источник: Sportbox.ru