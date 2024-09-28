Бубнов спрогнозировал результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов ожидает веселой игры в матче 10-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Локомотив» – «Спартак» – 2:1. Команды примерно одного уровня, обе практикуют атакующий футбол и будут искать победу. Небольшое преимущество «Локомотива» в том, что состав стабильнее. Всe же у «Спартака» ротация почти в каждом матче. Да и быстрее железнодорожники. Игра ожидается весeлая, очень важно, кто забьeт гол, но отдам небольшое преимущество хозяевам», – написал Бубнов.