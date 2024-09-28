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  • Бубнов спрогнозировал результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Бубнов спрогнозировал результат матча «Локомотив» – «Спартак»

28 сентября 2024, 12:27
8

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов ожидает веселой игры в матче 10-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Локомотив» – «Спартак» – 2:1. Команды примерно одного уровня, обе практикуют атакующий футбол и будут искать победу. Небольшое преимущество «Локомотива» в том, что состав стабильнее. Всe же у «Спартака» ротация почти в каждом матче. Да и быстрее железнодорожники. Игра ожидается весeлая, очень важно, кто забьeт гол, но отдам небольшое преимущество хозяевам», – написал Бубнов.

  • Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 мск.
  • «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 21 очком, «Спартак» идет 5-м с 16 очками.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (8)
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slavа0508
1727515804
Посмотрим ...игра думаю интересная будет ...
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raritet
1727516733
Думаю, что все таки, при всем уважении к ветерану Бубнову, счет ближе к победе Спартака . Со счетом 3:2
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sanches85
1727522571
Да, точно, лучше посмотрим матч и всё встанет на свои места, чем .есотить команду... .омжи и есть .омжи... Кроме ванючих комментов от них нечего ждать... Я лично ЗА ФУТБОЛ
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Yegres
1727527735
Спартак ждет в этом матче максимум ничья
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Бригадный
1727528337
Как бы то ни было. Но у проводниц есть Батрак. А у хрюканов есть этот, как его ... хрен с Аргентины. Или с Бразилии? Короче, два лучших игрока лиги. На данный момент. Занятная дуэль намечается.
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