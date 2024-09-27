Заявка сборной Бразилии на октябрьские матчи

23 футболиста вызваны в сборную Бразилии на игры квалификации ЧМ-2026 в октябре.

Вратари: Алиссон, Бенто, Эдерсон;

Защитники: Данило, Вандерсон, Абнер, Арана, Бремер, Милитао, Габриэль, Маркиньос;

Полузащитники: Андре, Бруно Гимарайнс, Жерсон, Пакета, Родриго;

Нападающие: Эндрик, Игор Жезус, Мартинелли, Луис Энрике, Рафинья, Савиньо, Винисиус Жуниор.