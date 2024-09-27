В рамках 8-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем стадионе «Вальекас» принимает «Леганес». Оба клуба занимают места в нижней половине турнирной таблицы: «Райо» располагается на 9-й позиции с 9 очками, а «Леганес» занимает 15-е место, имея 6 очков в активе. Команды испытывают проблемы с реализацией моментов, что делает предстоящий матч принципиальным для обеих сторон, особенно учитывая их турнирное положение и желание отдалиться от зоны вылета.

Под руководством Иньиго Переса «Райо Вальекано» демонстрирует неоднозначные результаты. Несмотря на то, что команда не проигрывает в последних 3 матчах, она испытывает проблемы с реализацией голевых моментов. В последних 5 играх «Райо» забил всего 6 голов, при этом стабильность в обороне также отсутствует – команда пропускает в среднем 1.20 гола за матч. Лучший бомбардир – Унаи Лопес, забивший всего 2 мяча в 7 играх, что подчеркивает слабость атакующей линии.

Последние 5 матчей:

Жирона 0:0 Райо Вальекано

Райо Вальекано 1:1 Атлетико

Райо Вальекано 3:1 Осасуна

Эспаньол 2:1 Райо Вальекано

Райо Вальекано 1:2 Барселона

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Забивает в 5 последних очных встречах против «Леганеса».

Анализ команды «Леганес»

«Леганес» под руководством Борхи Хименеса переживает не лучшие времена. Команда не может победить на протяжении 5 матчей и испытывает серьезные проблемы как в нападении, так и в обороне. В последних 5 матчах «Леганес» забил всего 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за игру. Стабильность в обороне также оставляет желать лучшего – команда пропускает в среднем 1.20 гола за матч. Однако «Леганес» демонстрирует способность к игре на выезде: в 8 из 10 последних гостевых матчей команда не проигрывала, что может дать им уверенность в предстоящей встрече.

Последние 5 матчей:

Хетафе 1:1 Леганес

Леганес 0:2 Атлетик

Бетис 2:0 Леганес

Фуэнлабрада 0:3 Леганес

Леганес 0:1 Мальорка

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

Тактический разбор

«Райо Вальекано» на домашней арене предпочитает действовать от обороны, стараясь максимально использовать свои немногочисленные моменты. Учитывая, что «Леганес» сейчас не на пике формы, хозяева постараются сдерживать атакующие потуги соперника и контратаковать. «Леганес» же, несмотря на отсутствие побед в последних матчах, попытается стабилизировать игру в обороне и сыграть на ничью, рассчитывая на минимальное количество голов. Встреча обещает быть напряженной и закрытой, с небольшим количеством голевых моментов.

Личные встречи

18 мая 2024 года: Алавес 1:0 Райо Вальекано

28 августа 2023 года: Райо Вальекано 1:0 Леганес

26 февраля 2022 года: Райо Вальекано 2:2 Леганес

11 декабря 2021 года: Леганес 1:1 Райо Вальекано

31 января 2021 года: Райо Вальекано 0:0 Леганес

Коэффициенты букмекера:

Победа «Райо Вальекано»: 2.30

Ничья: 3.00

Победа «Леганеса»: 3.30

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Тотал меньше 2,5 голов (1.75). Обе команды демонстрируют слабую результативность, и матч обещает быть закрытым с минимальным количеством голевых моментов.

Умеренная ставка : Обе команды забьют – Нет (1.80). Учитывая проблемы «Леганеса» в атаке и отсутствие стабильной реализации у «Райо», вероятно, что одна из команд останется без забитого гола.

Более рискованная ставка: Ничья (3.00). Обе команды борются за очки, но не обладают явными преимуществами друг перед другом, что делает ничейный исход вероятным.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.00.