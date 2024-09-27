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  • Мостовой – о лекции Абаскаля в академии РФС: «Хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери»

Мостовой – о лекции Абаскаля в академии РФС: «Хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери»

27 сентября 2024, 16:16
10

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к участию Гильермо Абаскаля в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

«Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери.

Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошел человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…

Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души.

Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет. Просто бессоветсный, невозможно.

Его выгнали из одной команды, тут же – из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое», – заявил Мостовой.

  • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
  • На прошлой неделе его убрали из «Гранады».
  • Испанец посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (2:2).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (10)
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...уефан
1727443475
...чего ты, Саня? Человеку надо было заработать на "пожрать". И... Над РФС "поржать"...
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ZAITZEFF2011
1727445544
Какое отношение имеет этот варяг к РПЛ, какие у него заслуги и квалификация, чтобы проводить лекции у нас в стране?
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GreyDM
1727447680
Как я писал раньше (в предыдущей статье на эту тему) ," РФС решили Сашку до психушки довести" - вот уже и суицидальные наклонности проявляться начинают, уже в окно выходить собрался)))
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k611
1727449629
Сам говорил про Абаскаля не говорить и вот опять. Мостовой по ходу на этой теме "тронулся".
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Spartak_forv@
1727453494
Ну да,надо было звать Мостового лекцию читать,который о работе тренера представления не имеет,не знает теории и судит понятийно
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BoevStas1
1727458207
Лучше вышел бы в окно,может меньше бы пиз.ел
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