Мостовой – о лекции Абаскаля в академии РФС: «Хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к участию Гильермо Абаскаля в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

«Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери.

Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Просто подошел человек и сказал: «Тут вчера этот был, ну как ты его назвал». Хотелось просто…

Я в шоке, правда. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души.

Но вот людям нужен хоть какой‑то человек, просто какой‑то. А он сказал, что с удовольствием приедет. Просто бессоветсный, невозможно.

Его выгнали из одной команды, тут же – из другой, а он приезжает. Совестливый человек из дома бы месяц не выходил, думал, а этот вот… Ну, время такое», – заявил Мостовой.