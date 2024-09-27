Новые финансовые подробности контракта Пьянича с ЦСКА

Миралем Пьянич может заработать почти 2 миллиона евро в ЦСКА по итогам сезона-2024/25.

Базовая зарплата 34-летнего боснийца составляет 800 тысяч евро в год.

Еще 1 миллион евро он получит в виде бонуса, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей армейцев до конца сезона.

Также известно, что агент полузащитника заработал 800 тысяч евро в качестве комиссии за трансфер.