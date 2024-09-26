Пьянич после трансфера в ЦСКА прокомментировал свои высказывания об игре с Россией

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич объяснил ситуацию со своими предыдущими высказываниями о нежелании играть против сборной России.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь – мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России. В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно.

Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА – в этом моя миссия

Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах. Жду всех болельщиков уже послезавтра на матче с «Ахматом», где у меня состоится автограф-сессия», – сказал Пьянич.