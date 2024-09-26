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  • Пьянич после трансфера в ЦСКА прокомментировал свои высказывания об игре с Россией

Пьянич после трансфера в ЦСКА прокомментировал свои высказывания об игре с Россией

26 сентября 2024, 17:24
20

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич объяснил ситуацию со своими предыдущими высказываниями о нежелании играть против сборной России.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь – мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России. В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно.

Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА – в этом моя миссия

Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах. Жду всех болельщиков уже послезавтра на матче с «Ахматом», где у меня состоится автограф-сессия», – сказал Пьянич.

  • В 2022 году футболист выразил мнение, что сборной Боснии не стоит проводить товарищеский матч с Россией, о котором была предварительная договоренность.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (20)
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Spartak_forv@
1727361051
Видимо с возрастом перестал быть таким принципиальным)
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Semenycch
1727361219
Засунь свои извинения себе знаешь куда!
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...уефан
1727361624
...как же в этом Мире всё просто! То я - Вася, то через два года, если мне выгодно, уже, вроде как и не Вася...
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Damir07
1727361995
Я надеюсь ни один болельщик не будет поддерживать его Он нормального футбола не покажет по любому
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srg38
1727362718
автограф-сессия)) Пьянич пьяный что-ли
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k611
1727362902
Он же не думал что в России окажется.А сейчас по другому запел, заработок то нужен.
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MazaiNN
1727362972
Да дайте вы парню шанс.. Ну прибухнул. Ляпнул что то по пьяни. С кем не бывает.. )))
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evgevg13
1727371029
Бабки решают всё...
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BRO_football
1727383198
Против России не говорил, ты сделал против России - отказался играть со сборной России, тем самым поддержав международную изоляцию России. За такое в России уже срок дают, но Пьяничу, конечно же, всё сойдёт с рук! Надеюсь, фанаты ЦСКА на стадионе будут его освистывать!
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Oldtrafford83
1727411622
Очень удобная позиция потом обвинять во всём журналюг))
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