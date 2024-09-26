Червиченко оценил Абаскаля для уровня российской Первой лиги

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, возможно, смог бы потянуть уровень Первой лиги.

– Гильермо Абаскаль сейчас находится в России. Как думаете, он сможет найти себе работу здесь?

– С чего вы решил, что он здесь ищет себе работу. Наверное, приехал свои какие-то денежные вопросы решить.

– Вокруг «Пари НН» и «Химок» ходят слухи об отставке тренеров. Абаскаль подошел бы им?

– Мне кажется, он никому не подошел бы, судя по его результатам в России и Испании.

– Испанец потянул бы уровень Первой лиги?

– Первую лигу, может быть, и потянул бы.