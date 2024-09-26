Червиченко оценил Абаскаля для уровня российской Первой лиги

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, возможно, смог бы потянуть уровень Первой лиги.
– Гильермо Абаскаль сейчас находится в России. Как думаете, он сможет найти себе работу здесь?
– С чего вы решил, что он здесь ищет себе работу. Наверное, приехал свои какие-то денежные вопросы решить.
– Вокруг «Пари НН» и «Химок» ходят слухи об отставке тренеров. Абаскаль подошел бы им?
– Мне кажется, он никому не подошел бы, судя по его результатам в России и Испании.
– Испанец потянул бы уровень Первой лиги?
– Первую лигу, может быть, и потянул бы.
- В этом сезоне Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
- Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
- Абаскаль посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).
Источник: «Спорт день за днём»