Сафонов высказался о возможности ухода в аренду из «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможности перехода в другой клуб на правах аренды.

– Рассматривали ли вы вариант с уходом в аренду при переходе в «ПСЖ»?

– Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в «ПСЖ»?

Сразу уходить в аренду я не был намерен. Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране. Получив информацию на основе тренировок и игр, я бы мог принимать решение, стоит ли мне уходить в аренду или нет. Это было бы максимально логично.

– Ни о чем не жалеете в своей карьере на данный момент?

– Тренироваться надо было больше, сейчас меньше времени на тренировки. Когда приходил в академию «Краснодара» общаться с ребятами, то говорил им ценить тренировочное время, потому что потом его будет мало и этого будет не хватать.