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Сафонов высказался о возможности ухода в аренду из «ПСЖ»

26 сентября 2024, 14:41
12

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможности перехода в другой клуб на правах аренды.

– Рассматривали ли вы вариант с уходом в аренду при переходе в «ПСЖ»?

– Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в «ПСЖ»?

Сразу уходить в аренду я не был намерен. Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране. Получив информацию на основе тренировок и игр, я бы мог принимать решение, стоит ли мне уходить в аренду или нет. Это было бы максимально логично.

– Ни о чем не жалеете в своей карьере на данный момент?

– Тренироваться надо было больше, сейчас меньше времени на тренировки. Когда приходил в академию «Краснодара» общаться с ребятами, то говорил им ценить тренировочное время, потому что потом его будет мало и этого будет не хватать.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно.
  • Контракт 25‑летнего вратаря с французским клубом рассчитан до 2029 года.
  • Сафонов провел за «ПСЖ» 2 матча, пропустил 1 гол, провел 1 матч на ноль.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (12)
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subbotaspartak
1727355270
В La Voronege
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Бригадный
1727359333
ПСЖ не один такой. Есть еще и Пари НН. Хотя, там вратаришка покруче дурака Сафоныча.
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k611
1727363042
Более реалистично начал мыслить
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Алексей-К-google
1727367134
Времени на тренировки нет.На скамейке устаёт сильно...Роналдо два раза в день тренеруется до сих пор, а этот занятой твою мать
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zigbert
1727418301
Знал на что идет. Теперь только остается ждать своего шанса и использовать его надежной игрой.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1727455388
Главное засветиться, а там если не Псж, то в другом клубе Европы можно поиграть, сейчас явный кризис вратарей.
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