«Барселона» сможет заявить Щесны на Лигу чемпионов

«Барселона» сможет внести голкипера Войцеха Щесны в заявку на Лигу чемпионов, несмотря на то, что срок для ее подачи давно прошел, сообщает Marca.

Сине-гранатовые включили в список A двух вратарей – Марка-Андре тер Стегена и Иньяки Пенью, а в список B попали два воспитанника клуба – Андер Астралага и Диего Кочен.

Согласно правилам, если два из трех вратарей из основного списка получили серьезные травмы или выбыли надолго из-за болезни [более 30 дней], клуб имеет право временно, в любой момент сезона, внести в заявку другого вратаря. То же касается и ситуации, при которой один из двух вратарей в списке выбывает надолго.

Основной вратарь «Барселоны» тер Стеген получил травму и выбыл на срок от 7 до 9 месяцев. При этом, если он восстановится быстрее, чем планируется, он может быть возвращен в заявку в любое время. Об этом нужно будет известить УЕФА за 24 часа до матча.