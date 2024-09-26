Губерниев назвал хедлайнера российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев, считет главной звездой нынешнего чемпионата России полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Скажу прямо, сейчас хедлайнер в российском футболе – это железнодорожник Батраков. Если говорить о переходе Соболева, то ему пока нужно ещe копить энергию и внутреннюю, в том числе для того, чтобы доказать и болельщикам, и тренерам, и самому себе прежде всего.

Но вот есть команда, где совершенно очевидно есть тактика, помноженная на стратегию. Это команда Юрия Нагорных, я имею в виду президента клуба. Мало кто верил в то, что это были абсолютно продуманные решения. Речь о трансферной политике в межсезонье. А я прекрасно понимал, поскольку давно знаю Юрия Дмитриевича, что это решение будет значительным плюсом команде.

И Михаил Галактионов прекрасно работает с молодыми российскими игроками. Несмотря на то что он так временами чуть, казалось, мандражировал, дальше собрал волю в кулак. Начался чемпионат России, «Локомотив» сейчас идeт в числе лидеров чемпионата. И раскрылся, являясь главной звездой, сейчас Батраков.

Вообще, приятно видеть в чемпионате молодeжь. Тот же Глушенков, пусть и травма была, Дивеев тоже после травмы восстановился, прекрасный армеец. Хочу сказать сразу, просто умница. И тот же Батраков, который зрел не по годам. Поэтому смотрите, есть в России люди, которым дорого футбольное просвещение, и здорово, что это молодeжь», – написал Губерниев.