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Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ

26 сентября 2024, 12:24
1

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил, какие трансферы в российском футболе он считает лучшими по итогам лета 2024 года.

Он составил рейтинг:

  1. Максим Глушенков – из «Локомотива» в «Зенит»
  2. Эсекьель Барко – из «Ривер Плейта» в «Спартак»
  3. Лусиано Гонду – из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит»

«Глушенков – это главный трансфер лета, в том числе по забитым им голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда все идет хорошо – и вдруг травма.

На втором месте Барко. Когда я его в раздевалке увидел на товарищеском матче спартаковцев, то подумал, что это маленький человек, который делает большие дела. Он разгоняет атаки, и партнеры за счет него начинают двигаться. Напоминает «Спартак» 90-х годов, когда один игрок получал мяч и все начинали играть – открываться, делать забегания. Когда смотрю на Барко, то возвращаюсь в 90-е.

На третью строчку поставлю Лусиано. Это попадание в точку, он сразу начал забивать. Его поставили в состав, и он сразу заиграл», – сказал Титов.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Титов Егор Глушенков Максим Барко Эсекьель Гонду Лусиано
Комментарии (1)
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alefreddy
1727358487
не поспорить все так
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