Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил, какие трансферы в российском футболе он считает лучшими по итогам лета 2024 года.

Он составил рейтинг:

«Глушенков – это главный трансфер лета, в том числе по забитым им голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда все идет хорошо – и вдруг травма.

На втором месте Барко. Когда я его в раздевалке увидел на товарищеском матче спартаковцев, то подумал, что это маленький человек, который делает большие дела. Он разгоняет атаки, и партнеры за счет него начинают двигаться. Напоминает «Спартак» 90-х годов, когда один игрок получал мяч и все начинали играть – открываться, делать забегания. Когда смотрю на Барко, то возвращаюсь в 90-е.

На третью строчку поставлю Лусиано. Это попадание в точку, он сразу начал забивать. Его поставили в состав, и он сразу заиграл», – сказал Титов.