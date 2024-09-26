Смородская озвучила свою позицию по переходу Пьянича в ЦСКА после его слов про сборную России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила решение ЦСКА подписать Миралема Пьянича.

Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» осенью 2022 года выступал против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Меня не удивляет переход Пьянича в ЦСКА. Его слова про Россию? У футболистов собственные интересы превыше всего, они готовы поменять свое мнение и мировоззрение за деньги – меня вообще это не удивляет.

Болельщики негодуют? Господи, мало ли что болельщики негодуют – такие там все крутые специалисты в футболе.

Вы понимаете, что люди ставят на футбол свою судьбу – их жизнь завязана на этом виде спорта, я всегда с опаской критикую футболистов из-за этого.

У нас тяжелые времена – сборная спарринг-партнеров найти не может, поэтому зачем злиться по пустякам? Дайте Пьяничу играть!» – заявила Смородская.