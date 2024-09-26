Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская озвучила свою позицию по переходу Пьянича в ЦСКА после его слов про сборную России

Смородская озвучила свою позицию по переходу Пьянича в ЦСКА после его слов про сборную России

26 сентября 2024, 00:24
5

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила решение ЦСКА подписать Миралема Пьянича.

  • Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» осенью 2022 года выступал против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Меня не удивляет переход Пьянича в ЦСКА. Его слова про Россию? У футболистов собственные интересы превыше всего, они готовы поменять свое мнение и мировоззрение за деньги – меня вообще это не удивляет.

Болельщики негодуют? Господи, мало ли что болельщики негодуют – такие там все крутые специалисты в футболе.

Вы понимаете, что люди ставят на футбол свою судьбу – их жизнь завязана на этом виде спорта, я всегда с опаской критикую футболистов из-за этого.

У нас тяжелые времена – сборная спарринг-партнеров найти не может, поэтому зачем злиться по пустякам? Дайте Пьяничу играть!» – заявила Смородская.

  • Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
  • Он заключит контракт по схеме «1+1».
  • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
  • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

Еще по теме:
Смолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ 1
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры 3
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Смородская Ольга
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serhio80
1727302480
Смородская озвучила свою позицию по переходу Пьянича в ЦСКА если бы бабка озвучила свою позицию по вызреванию кабачков и помидоров на участке в барвихе это было бы понятно) к переходу игрока в цска бабка каким боком повернута?)
Ответить
Garrincha58
1727331769
Лицемер перевёртыш и после ухода из ЦСКА я уверен будет поливать грязью и клуб и вообще нас
Ответить
saf05
1727332839
А что он сказал? Напомните
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1727334179
Т.е. этот пьянич был против того, чтобы дать играть нашим игрокам, а теперь мы должны ему дать играть? Логика железная.
Ответить
Главные новости
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
22:37
2
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
1
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
Все новости
Все новости
Обращение Баринова после операции
23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
22:59
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
23
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
4
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+