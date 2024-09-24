25 сентября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 16-го тура Высшей лиги, где «Нафтан» примет лидера турнира – «Неман». «Неман» находится в отличной форме, в то время как «Нафтан» борется с серией неудач.
«Нафтан»
«Нафтан» в последние недели показывает неуверенную игру. Команда проиграла последние 4 матча подряд и занимает лишь 14 место в таблице. Слабая оборона является ключевой проблемой, так как «Нафтан» пропустил 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Роман Папарига, забил 8 голов в 21 матче, но его усилия пока не помогают изменить положение команды. Важно отметить, что «Нафтан» пропускает в 6 последних матчах.
Последние матчи:
- «Гомель» 2:1 «Нафтан»
- «Нафтан» 3:6 «Динамо Брест»
- «Нафтан» 0:2 «Минск»
- «Сморгонь» 1:0 «Нафтан»
- «БАТЭ» 1:1 «Нафтан»
«Неман»
«Неман» лидирует в турнирной таблице Высшей лиги с 46 очками. Команда Павла Савицкого показывает уверенную игру, как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх они забили 9 голов, пропустив лишь 5. Савицкий является лучшим бомбардиром с 10 голами в 23 матчах. Важно отметить, что «Неман» стабильно забивает в матчах против «Нафтана», что делает их фаворитом на победу в этом противостоянии.
Последние матчи:
- «Шахтер Солигорск» 0:1 «Неман»
- «Неман» 0:3 «Ислочь»
- «Витебск» 0:1 «Неман»
- «Неман» 3:1 «Днепр Могилев»
- «Торпедо-БелАЗ» 1:4 «Неман»
Личные встречи
История встреч между командами складывается явно в пользу «Немана». Команда одержала победы в 5 последних очных матчах. «Нафтан» регулярно пропускает от «Немана», что в очередной раз подтверждает их преимущество в данном противостоянии.
Последние встречи:
- «Неман» 2:1 «Нафтан» (16.03.2024)
- «Неман» 4:0 «Нафтан» (Товарищеский матч, 10.02.2024)
- «Неман» 6:1 «Нафтан» (02.12.2023)
- «Нафтан» 0:3 «Неман» (07.07.2023)
Статистика
«Нафтан»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 4 поражения в последних 5 матчах
«Неман»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Неман» выглядит явным фаворитом этого матча. Учитывая текущую форму «Нафтана» и стабильную игру «Немана» как в атаке, так и в обороне, победа гостей кажется наиболее вероятным исходом. Учитывая высокую результативность «Немана» и слабую оборону «Нафтана», можно также ожидать голы от обеих команд.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Немана» – коэффициент 1.45
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.45.