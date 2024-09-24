25 сентября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 16-го тура Высшей лиги, где «Нафтан» примет лидера турнира – «Неман». «Неман» находится в отличной форме, в то время как «Нафтан» борется с серией неудач.

«Нафтан»

«Нафтан» в последние недели показывает неуверенную игру. Команда проиграла последние 4 матча подряд и занимает лишь 14 место в таблице. Слабая оборона является ключевой проблемой, так как «Нафтан» пропустил 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Роман Папарига, забил 8 голов в 21 матче, но его усилия пока не помогают изменить положение команды. Важно отметить, что «Нафтан» пропускает в 6 последних матчах.

Последние матчи:

«Неман»

«Неман» лидирует в турнирной таблице Высшей лиги с 46 очками. Команда Павла Савицкого показывает уверенную игру, как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх они забили 9 голов, пропустив лишь 5. Савицкий является лучшим бомбардиром с 10 голами в 23 матчах. Важно отметить, что «Неман» стабильно забивает в матчах против «Нафтана», что делает их фаворитом на победу в этом противостоянии.

Последние матчи:

Личные встречи

История встреч между командами складывается явно в пользу «Немана». Команда одержала победы в 5 последних очных матчах. «Нафтан» регулярно пропускает от «Немана», что в очередной раз подтверждает их преимущество в данном противостоянии.

Последние встречи:

«Неман» 2:1 «Нафтан» (16.03.2024)

«Неман» 4:0 «Нафтан» (Товарищеский матч, 10.02.2024)

«Неман» 6:1 «Нафтан» (02.12.2023)

«Нафтан» 0:3 «Неман» (07.07.2023)

Статистика

«Нафтан»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

4 поражения в последних 5 матчах

«Неман»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Неман» выглядит явным фаворитом этого матча. Учитывая текущую форму «Нафтана» и стабильную игру «Немана» как в атаке, так и в обороне, победа гостей кажется наиболее вероятным исходом. Учитывая высокую результативность «Немана» и слабую оборону «Нафтана», можно также ожидать голы от обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Немана» – коэффициент 1.45

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.45.