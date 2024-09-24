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    • «Нафтан» – «Неман»: прогноз на матч 16-го тура Высшей лиги – 25 сентября 2024 года

    «Нафтан» – «Неман»: прогноз на матч 16-го тура Высшей лиги – 25 сентября 2024 года

    25 сентября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 16-го тура Высшей лиги, где «Нафтан» примет лидера турнира – «Неман». «Неман» находится в отличной форме, в то время как «Нафтан» борется с серией неудач.

    «Нафтан»

    «Нафтан» в последние недели показывает неуверенную игру. Команда проиграла последние 4 матча подряд и занимает лишь 14 место в таблице. Слабая оборона является ключевой проблемой, так как «Нафтан» пропустил 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Роман Папарига, забил 8 голов в 21 матче, но его усилия пока не помогают изменить положение команды. Важно отметить, что «Нафтан» пропускает в 6 последних матчах.

    Последние матчи:

    «Неман»

    «Неман» лидирует в турнирной таблице Высшей лиги с 46 очками. Команда Павла Савицкого показывает уверенную игру, как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх они забили 9 голов, пропустив лишь 5. Савицкий является лучшим бомбардиром с 10 голами в 23 матчах. Важно отметить, что «Неман» стабильно забивает в матчах против «Нафтана», что делает их фаворитом на победу в этом противостоянии.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История встреч между командами складывается явно в пользу «Немана». Команда одержала победы в 5 последних очных матчах. «Нафтан» регулярно пропускает от «Немана», что в очередной раз подтверждает их преимущество в данном противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Неман» 2:1 «Нафтан» (16.03.2024)
    • «Неман» 4:0 «Нафтан» (Товарищеский матч, 10.02.2024)
    • «Неман» 6:1 «Нафтан» (02.12.2023)
    • «Нафтан» 0:3 «Неман» (07.07.2023)

    Статистика

    «Нафтан»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 4 поражения в последних 5 матчах

    «Неман»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Неман» выглядит явным фаворитом этого матча. Учитывая текущую форму «Нафтана» и стабильную игру «Немана» как в атаке, так и в обороне, победа гостей кажется наиболее вероятным исходом. Учитывая высокую результативность «Немана» и слабую оборону «Нафтана», можно также ожидать голы от обеих команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Немана» – коэффициент 1.45
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.45.

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 12:31
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