«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Kalyon Stadyumu» состоится матч 6-го тура турецкой Суперлиги, где «Газиантеп» примет «Трабзонспор». Обе команды находятся в непростой форме, и матч обещает быть напряжeнным.
«Газиантеп»
«Газиантеп» находится на 16-й позиции с 3 очками после 4 туров. Команда проигрывает в 3 последних матчах и испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Лучший бомбардир команды – Кенан Кодро, который забил 2 гола в 4 матчах. За последние 5 игр «Газиантеп» забил 5 голов и пропустил 8. Главной проблемой остаeтся нестабильная защита, которая пропускает в каждом матче.
Последние матчи:
- «Галатасарай» 3:1 «Газиантеп»
- «Сивасспор» 3:2 «Газиантеп»
- «Газиантеп» 0:1 «Самсунспор»
- «Газиантеп» 1:1 «Кабили» (товарищеский матч)
- «Бодрум» 1:0 «Газиантеп»
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 13-е место с 4 очками после 4 туров. Команда также не в лучшей форме, играя вничью в 4 последних матчах. Тем не менее, оборона «Трабзонспора» выглядит более надeжной, чем у соперника: 4 пропущенных гола за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Джихан Чанак, хотя его результативность также оставляет желать лучшего – всего 1 гол в 10 матчах. В последних матчах команда демонстрирует минимальные результаты в атаке, забивая лишь 4 гола в 5 играх.
Последние матчи:
- «Трабзонспор» 2:2 «Кайсериспор»
- «Трабзонспор» 1:1 «Бешикташ»
- «Еюпспор» 0:0 «Трабзонспор»
- «Трабзонспор» 1:1 «Санкт-Галлен» (Конференц-Лига)
- «Санкт-Галлен» 0:0 «Трабзонспор» (Конференц-Лига)
Личные встречи
«Трабзонспор» имеет явное преимущество в личных встречах с «Газиантепом», выиграв 3 последних очных матча. В последних играх против «Газиантепа» «Трабзонспор» стабильно забивает, что добавляет уверенности перед встречей.
Последние встречи:
- «Трабзонспор» 4:2 «Газиантеп» (2024)
- «Газиантеп» 1:3 «Трабзонспор» (2023)
- «Трабзонспор» 3:2 «Газиантеп» (2022)
Статистика
«Газиантеп»:
- Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«Трабзонспор»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд и преимущество «Трабзонспора» в личных встречах, можно предположить, что гости способны показать результативную игру и удержать преимущество. «Газиантеп» имеет серьeзные проблемы в обороне, что даeт шанс «Трабзонспору» забить как минимум один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Трабзонспора» за коэффициент 2.20.