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    • «Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024

    «Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Kalyon Stadyumu» состоится матч 6-го тура турецкой Суперлиги, где «Газиантеп» примет «Трабзонспор». Обе команды находятся в непростой форме, и матч обещает быть напряжeнным.

    «Газиантеп»

    «Газиантеп» находится на 16-й позиции с 3 очками после 4 туров. Команда проигрывает в 3 последних матчах и испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Лучший бомбардир команды – Кенан Кодро, который забил 2 гола в 4 матчах. За последние 5 игр «Газиантеп» забил 5 голов и пропустил 8. Главной проблемой остаeтся нестабильная защита, которая пропускает в каждом матче.

    Последние матчи:

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» занимает 13-е место с 4 очками после 4 туров. Команда также не в лучшей форме, играя вничью в 4 последних матчах. Тем не менее, оборона «Трабзонспора» выглядит более надeжной, чем у соперника: 4 пропущенных гола за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Джихан Чанак, хотя его результативность также оставляет желать лучшего – всего 1 гол в 10 матчах. В последних матчах команда демонстрирует минимальные результаты в атаке, забивая лишь 4 гола в 5 играх.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Трабзонспор» имеет явное преимущество в личных встречах с «Газиантепом», выиграв 3 последних очных матча. В последних играх против «Газиантепа» «Трабзонспор» стабильно забивает, что добавляет уверенности перед встречей.

    Последние встречи:

    • «Трабзонспор» 4:2 «Газиантеп» (2024)
    • «Газиантеп» 1:3 «Трабзонспор» (2023)
    • «Трабзонспор» 3:2 «Газиантеп» (2022)

    Статистика

    «Газиантеп»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Трабзонспор»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд и преимущество «Трабзонспора» в личных встречах, можно предположить, что гости способны показать результативную игру и удержать преимущество. «Газиантеп» имеет серьeзные проблемы в обороне, что даeт шанс «Трабзонспору» забить как минимум один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Трабзонспора» за коэффициент 2.20.

    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 10:14
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