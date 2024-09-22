«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Kalyon Stadyumu» состоится матч 6-го тура турецкой Суперлиги, где «Газиантеп» примет «Трабзонспор». Обе команды находятся в непростой форме, и матч обещает быть напряжeнным.

«Газиантеп»

«Газиантеп» находится на 16-й позиции с 3 очками после 4 туров. Команда проигрывает в 3 последних матчах и испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Лучший бомбардир команды – Кенан Кодро, который забил 2 гола в 4 матчах. За последние 5 игр «Газиантеп» забил 5 голов и пропустил 8. Главной проблемой остаeтся нестабильная защита, которая пропускает в каждом матче.

Последние матчи:

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 13-е место с 4 очками после 4 туров. Команда также не в лучшей форме, играя вничью в 4 последних матчах. Тем не менее, оборона «Трабзонспора» выглядит более надeжной, чем у соперника: 4 пропущенных гола за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Джихан Чанак, хотя его результативность также оставляет желать лучшего – всего 1 гол в 10 матчах. В последних матчах команда демонстрирует минимальные результаты в атаке, забивая лишь 4 гола в 5 играх.

Последние матчи:

Личные встречи

«Трабзонспор» имеет явное преимущество в личных встречах с «Газиантепом», выиграв 3 последних очных матча. В последних играх против «Газиантепа» «Трабзонспор» стабильно забивает, что добавляет уверенности перед встречей.

Последние встречи:

«Трабзонспор» 4:2 «Газиантеп» (2024)

«Газиантеп» 1:3 «Трабзонспор» (2023)

«Трабзонспор» 3:2 «Газиантеп» (2022)

Статистика

«Газиантеп»:

Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«Трабзонспор»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд и преимущество «Трабзонспора» в личных встречах, можно предположить, что гости способны показать результативную игру и удержать преимущество. «Газиантеп» имеет серьeзные проблемы в обороне, что даeт шанс «Трабзонспору» забить как минимум один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Трабзонспора» за коэффициент 2.20.