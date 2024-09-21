«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Моссон» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, в котором «Монпелье» примет «Осер». Обе команды находятся в кризисе, и этот матч может стать переломным моментом для обоих клубов.

«Монпелье»

«Монпелье» переживает сложные времена, находясь на 18 месте в турнирной таблице с 1 очком после 4 туров. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив при этом 16 голов, что является тревожным показателем. Основная проблема – слабая оборона, которая не справляется с соперниками. В атаке команда также испытывает трудности, забив лишь 3 гола за последние 5 матчей. Единственным светлым пятном является игра Акора Адамса, который забил 3 гола в 5 матчах.

Последние матчи:

«Осер»

«Осер» тоже не в лучшей форме. Команда занимает 15 место с 3 очками после 4 туров. Как и «Монпелье», «Осер» проиграл 3 последних матча, забив всего 5 голов и пропустив 11. В обороне также имеются серьезные проблемы, и коллектив пропускает регулярно. Лучший бомбардир команды Флориан Айе забил 2 гола в 7 матчах, но этого недостаточно для уверенной игры команды.

Последние матчи:

Личные встречи

«Монпелье» имеет преимущество в личных встречах, особенно дома. В последних 13 матчах на своем поле «Монпелье» проиграл только однажды. Однако в последних двух очных матчах в 2023 году команды обменялись победами, что говорит о том, что «Осер» способен преподнести сюрприз.

Последние встречи:

«Осер» 0:2 «Монпелье» (2023)

«Монпелье» 1:2 «Осер» (2022)

«Осер» 1:2 «Монпелье» (2012)

Статистика

«Монпелье»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Осер»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют нестабильную игру и испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. «Монпелье» имеет преимущество дома, но с учетом текущей формы обеих команд, матч может оказаться более упорным, чем ожидается. Оборонительные слабости обоих коллективов предполагают обилие голов. Наиболее вероятным исходом видится ничья с забитыми голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.