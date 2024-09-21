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    • «Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

    «Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Моссон» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, в котором «Монпелье» примет «Осер». Обе команды находятся в кризисе, и этот матч может стать переломным моментом для обоих клубов.

    «Монпелье»

    «Монпелье» переживает сложные времена, находясь на 18 месте в турнирной таблице с 1 очком после 4 туров. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив при этом 16 голов, что является тревожным показателем. Основная проблема – слабая оборона, которая не справляется с соперниками. В атаке команда также испытывает трудности, забив лишь 3 гола за последние 5 матчей. Единственным светлым пятном является игра Акора Адамса, который забил 3 гола в 5 матчах.

    Последние матчи:

    «Осер»

    «Осер» тоже не в лучшей форме. Команда занимает 15 место с 3 очками после 4 туров. Как и «Монпелье», «Осер» проиграл 3 последних матча, забив всего 5 голов и пропустив 11. В обороне также имеются серьезные проблемы, и коллектив пропускает регулярно. Лучший бомбардир команды Флориан Айе забил 2 гола в 7 матчах, но этого недостаточно для уверенной игры команды.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Монпелье» имеет преимущество в личных встречах, особенно дома. В последних 13 матчах на своем поле «Монпелье» проиграл только однажды. Однако в последних двух очных матчах в 2023 году команды обменялись победами, что говорит о том, что «Осер» способен преподнести сюрприз.

    Последние встречи:

    • «Осер» 0:2 «Монпелье» (2023)
    • «Монпелье» 1:2 «Осер» (2022)
    • «Осер» 1:2 «Монпелье» (2012)

    Статистика

    «Монпелье»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов
    • 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Осер»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют нестабильную игру и испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. «Монпелье» имеет преимущество дома, но с учетом текущей формы обеих команд, матч может оказаться более упорным, чем ожидается. Оборонительные слабости обоих коллективов предполагают обилие голов. Наиболее вероятным исходом видится ничья с забитыми голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:59
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