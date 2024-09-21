«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Моссон» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, в котором «Монпелье» примет «Осер». Обе команды находятся в кризисе, и этот матч может стать переломным моментом для обоих клубов.
«Монпелье»
«Монпелье» переживает сложные времена, находясь на 18 месте в турнирной таблице с 1 очком после 4 туров. Команда проиграла 3 последних матча, пропустив при этом 16 голов, что является тревожным показателем. Основная проблема – слабая оборона, которая не справляется с соперниками. В атаке команда также испытывает трудности, забив лишь 3 гола за последние 5 матчей. Единственным светлым пятном является игра Акора Адамса, который забил 3 гола в 5 матчах.
Последние матчи:
- «Ренн» 3:0 «Монпелье»
- «Монпелье» 1:3 «Нант»
- «ПСЖ» 6:0 «Монпелье»
- «Монпелье» 1:1 «Страсбур»
- «Майнц» 3:1 «Монпелье» (товарищеский матч)
«Осер»
«Осер» тоже не в лучшей форме. Команда занимает 15 место с 3 очками после 4 туров. Как и «Монпелье», «Осер» проиграл 3 последних матча, забив всего 5 голов и пропустив 11. В обороне также имеются серьезные проблемы, и коллектив пропускает регулярно. Лучший бомбардир команды Флориан Айе забил 2 гола в 7 матчах, но этого недостаточно для уверенной игры команды.
Последние матчи:
- «Осер» 0:3 «Монако»
- «Гавр» 3:1 «Осер»
- «Нант» 2:0 «Осер»
- «Осер» 2:1 «Ницца»
- «Реймс» 2:2 «Осер» (товарищеский матч)
Личные встречи
«Монпелье» имеет преимущество в личных встречах, особенно дома. В последних 13 матчах на своем поле «Монпелье» проиграл только однажды. Однако в последних двух очных матчах в 2023 году команды обменялись победами, что говорит о том, что «Осер» способен преподнести сюрприз.
Последние встречи:
- «Осер» 0:2 «Монпелье» (2023)
- «Монпелье» 1:2 «Осер» (2022)
- «Осер» 1:2 «Монпелье» (2012)
Статистика
«Монпелье»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов
- 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах
«Осер»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 1 победа, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют нестабильную игру и испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. «Монпелье» имеет преимущество дома, но с учетом текущей формы обеих команд, матч может оказаться более упорным, чем ожидается. Оборонительные слабости обоих коллективов предполагают обилие голов. Наиболее вероятным исходом видится ничья с забитыми голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.