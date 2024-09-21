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    • «Ростов» – «Динамо» Мх: прогноз на матч 9 тура российской Премьер-лиги, 22 сентября

    «Ростов» – «Динамо» Мх: прогноз на матч 9 тура российской Премьер-лиги, 22 сентября

    В 9 туре российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»

    «Ростов» идет на 7-м месте в турнирной таблице с 11 очками. Команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забила 13 и пропустила 15 голов. Три последние матча команды:

    «Динамо» Мх

    «Динамо МХ» занимает 9-е место с 9 очками. В активе команды 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Коллектив забил всего 4 гола и пропустили 7. Три последние матча коллектива:

    Прогноз на матч

    Три последние очные встречи команд:

    • 03.07.2024, «Динамо» Мх – «Ростов» 1:3;
    • 06.07.2023, «Ростов» – «Динамо» Мх 2:1;
    • 17.08.1969, «Динамо» Мх – «Ростов» 3:0.

    В предстоящей встрече поверим в команду Валерия Карпина и поставим на победу «Ростова» за 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 10:16
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