В 9 туре российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ростов» идет на 7-м месте в турнирной таблице с 11 очками. Команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забила 13 и пропустила 15 голов. Три последние матча команды:

«Динамо» Мх

«Динамо МХ» занимает 9-е место с 9 очками. В активе команды 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Коллектив забил всего 4 гола и пропустили 7. Три последние матча коллектива:

Прогноз на матч

Три последние очные встречи команд:

03.07.2024, «Динамо» Мх – «Ростов» 1:3;

06.07.2023, «Ростов» – «Динамо» Мх 2:1;

17.08.1969, «Динамо» Мх – «Ростов» 3:0.

В предстоящей встрече поверим в команду Валерия Карпина и поставим на победу «Ростова» за 1.55.