В 9 туре российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Ростов»
«Ростов» идет на 7-м месте в турнирной таблице с 11 очками. Команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забила 13 и пропустила 15 голов. Три последние матча команды:
- 18.09.2024, «Ростов» – «Оренбург» 3:1;
- 14.09.2024, «Краснодар» – «Ростов» 2:0;
- 01.09.2024, «Ростов» – «Факел» 4:1.
«Динамо» Мх
«Динамо МХ» занимает 9-е место с 9 очками. В активе команды 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Коллектив забил всего 4 гола и пропустили 7. Три последние матча коллектива:
- 18.09.2024, «Динамо» Мх – «Динамо» 2:2 (пенальти);
- 15.09.2024, «Динамо» Мх – «Спартак» 1:1;
- 09.09.2024, «Ахмат» – «Динамо» Мх 2:2..
Прогноз на матч
Три последние очные встречи команд:
- 03.07.2024, «Динамо» Мх – «Ростов» 1:3;
- 06.07.2023, «Ростов» – «Динамо» Мх 2:1;
- 17.08.1969, «Динамо» Мх – «Ростов» 3:0.
В предстоящей встрече поверим в команду Валерия Карпина и поставим на победу «Ростова» за 1.55.