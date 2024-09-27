ЭСК РФС вынесла вердикт по работе Карасева в матче «Ростов» – «Динамо Мх»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо».

Игру судил Сергей Карасев.

Итоговый счет – 0:0.

Ростовчане обратились в ЭСК по поводу эпизода на 23-й минуте.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Динамо» №70 Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» №7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника.

Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также, небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», – говорится в заключении ЭСК.