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  • ЭСК РФС вынесла вердикт по работе Карасева в матче «Ростов» – «Динамо Мх»

ЭСК РФС вынесла вердикт по работе Карасева в матче «Ростов» – «Динамо Мх»

27 сентября 2024, 00:12
7

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо».

  • Игру судил Сергей Карасев.
  • Итоговый счет – 0:0.
  • Ростовчане обратились в ЭСК по поводу эпизода на 23-й минуте.

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Динамо» №70 Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» №7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника.

Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также, небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», – говорится в заключении ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ростов Карасев Сергей
Комментарии (7)
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rash1959
1727408151
Как бы выразился Валера, Ну и...? Дальше то что? Наградить-пожурить-высечь-вые-ать-расстрелять?
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Каратель помойников
1727414914
А толку то? Карась как жил припеваючи,так и живёт.и клал он на все эск и претензии.в следующем туре опять начудит,опять эск вердикт вынесет и ничего не изменится
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vvv123
1727417277
Карась стал что-то много Косячить. На пенсию зарабатывает, видимо.
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Cleaner
1727424676
Валера, а КТО мешал твоему Ростову забить штук ПЯТЬ голов махачкалинцам, чтобы не жаловаться на судейство? Жалобы - удел СЛАБЫХ. А Ростов с "тренером" ВАЛЕРОЙ сейчас слабенькая команда. Игроки Ростова не знают, что им на поле делать, поэтому играют в БЕЙ-БЕГИ...(((((((((((
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яцык
1727426795
почему эта мразь до сих пор судит да еще без последствий
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