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    «Ростов» опубликовал песню про судейство Карасева

    В «Ростове» остались недовольны работой Сергея Карасева в матче 9-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

    Клубная пресс-служба опубликовала песню, посвященную судейству во вчерашней игре. Она называется «Недостаточный контакт».

    «Ну что же ты, Сережа, ну что же ты так.

    Почему не хочешь увидеть контакт?

    Для тебя, наверное, он недостаточный,

    Но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный.

    Ведь мы понимаем, ты парень крутой,

    Судит Сережа в лиге другой.

    У нас ведь тоже Роналдо играет,

    Но лишь на Криштиану фолы замечает.

    И что же на это ответит Милорад?

    Как что? Недостаточный контакт.

    Мы ждем ЭСК. Выходи, Милорад», – говорится в тексте песни, выложенной в телеграм-канале «Ростова».

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    23.09.2024 16:08
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1727097696
    ...фуфло-песенка и игра-фуфло(...
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    ilich55
    1727098515
    Писал песню явно не дончанин. Какой-нибудь начинающий рэпер, заполировавший пивом местный самогон..........
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    Кривая да нелёгкая
    1727112339
    Карася спартаковские и динамовские министры угробили! Вроде ничего был судья но вот включились фанаты министерские
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    Дед otmoros
    1727118175
    Суть не в словах. Ссуть на карасей и прочих кротов за гибкость и беспринципность.
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    TIMOTHY
    1727118677
    Карась испортился,прогнил
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