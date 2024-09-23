«Ростов» опубликовал песню про судейство Карасева

В «Ростове» остались недовольны работой Сергея Карасева в матче 9-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

Клубная пресс-служба опубликовала песню, посвященную судейству во вчерашней игре. Она называется «Недостаточный контакт».

«Ну что же ты, Сережа, ну что же ты так.

Почему не хочешь увидеть контакт?

Для тебя, наверное, он недостаточный,

Но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный.

Ведь мы понимаем, ты парень крутой,

Судит Сережа в лиге другой.

У нас ведь тоже Роналдо играет,

Но лишь на Криштиану фолы замечает.

И что же на это ответит Милорад?

Как что? Недостаточный контакт.

Мы ждем ЭСК. Выходи, Милорад», – говорится в тексте песни, выложенной в телеграм-канале «Ростова».