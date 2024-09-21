В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится с Самаре, начало – в 14:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева набрала 8 очков и располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 10:13.

Последние результаты «Акрона»:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 5 побед и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:3.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Акрон» – «Краснодар»

У «Краснодара» 5 побед подряд в чемпионате. «Акрон» в 3 предыдущих поединках во всех турнирах не пропускает и не проигрывает – хорошая статистика, но уровень соперников был несопоставим с южанами. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.72.