В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится с Самаре, начало – в 14:00 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева набрала 8 очков и располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 10:13.
Последние результаты «Акрона»:
- 18.09.24 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Кубок России;
- 15.09.24 «Акрон» – «Химки» – 3:0 РПЛ;
- 31.08.24 «Ахмат» – «Акрон» – 0:0 РПЛ.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 18 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 5 побед и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:3.
Предыдущие результаты «Краснодара»:
- 18.09.24 ЦСКА – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;
- 14.09.24 «Краснодар» – «Ростов» – 2:0 РПЛ;
- 01.09.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.
Очные встречи
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03.05.23 «Краснодар» – «Акрон» – 0:0 (пен. 4:2), Кубок России.
Прогноз на матч «Акрон» – «Краснодар»
У «Краснодара» 5 побед подряд в чемпионате. «Акрон» в 3 предыдущих поединках во всех турнирах не пропускает и не проигрывает – хорошая статистика, но уровень соперников был несопоставим с южанами. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.72.