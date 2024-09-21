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    • «Акрон» – «Краснодар»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 21 сентября

    «Акрон» – «Краснодар»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится с Самаре, начало – в 14:00 (мск).

    «Акрон»

    Команда Заура Тедеева набрала 8 очков и располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 10:13.

    Последние результаты «Акрона»:

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 18 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 5 побед и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:3.

    Предыдущие результаты «Краснодара»:

    • 18.09.24 ЦСКА – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;
    • 14.09.24 «Краснодар» – «Ростов» – 2:0 РПЛ;
    • 01.09.24 «Локомотив» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.

    Очные встречи

    Прогноз на матч «Акрон» – «Краснодар»

    У «Краснодара» 5 побед подряд в чемпионате. «Акрон» в 3 предыдущих поединках во всех турнирах не пропускает и не проигрывает – хорошая статистика, но уровень соперников был несопоставим с южанами. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.72.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:40
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