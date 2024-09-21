Дзюба прокомментировал спорный гол «Краснодара» «Акрону»: «Такое надо засчитывать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о первом голе «Краснодара» из матча 9-го тура РПЛ (2:5).

Автором мяча стал Джон Кордоба.

«Первый гол «Краснодара» я не видел, но мы в любом случае не имеем права пропускать такие лeгкие голы. Мы довольно рослая команда, такие мячи не имеем права пропускать. Я Александра Васютина спросил: «Ты мог вытянуть?». Он сказал, что игрок «Краснодара» немножко толкнул.

Я, наверное, больше склонен к тому, чтобы такое засчитывать. Всe-таки мы играем ради голов. Но ещe раз повторю: в таких единоборствах мы не имеем права пропускать такие лeгкие мячи», – сказал Дзюба.