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    • Дзюба прокомментировал спорный гол «Краснодара» «Акрону»: «Такое надо засчитывать»

    Дзюба прокомментировал спорный гол «Краснодара» «Акрону»: «Такое надо засчитывать»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о первом голе «Краснодара» из матча 9-го тура РПЛ (2:5).

    «Первый гол «Краснодара» я не видел, но мы в любом случае не имеем права пропускать такие лeгкие голы. Мы довольно рослая команда, такие мячи не имеем права пропускать. Я Александра Васютина спросил: «Ты мог вытянуть?». Он сказал, что игрок «Краснодара» немножко толкнул.

    Я, наверное, больше склонен к тому, чтобы такое засчитывать. Всe-таки мы играем ради голов. Но ещe раз повторю: в таких единоборствах мы не имеем права пропускать такие лeгкие мячи», – сказал Дзюба.

    • У Артема 2 ассиста в матче.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    21.09.2024 20:01
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