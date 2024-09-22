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    • «Нужно только поаплодировать»: Колыванов – об ассисте Дзюбы в матче с «Краснодаром»

    «Нужно только поаплодировать»: Колыванов – об ассисте Дзюбы в матче с «Краснодаром»

    Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов оценил выступление Артема Дзюбы за «Акрон».

    • Накануне Артем оформил ассистентский дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

    – Дзюба не тормозит «Акрон»? Он еще прибавит физически?

    – Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру. Ты можешь сыграть в одно или два касания… Понятно, что в скорости он где‑то потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать.

    Мне Дзюба всегда нравился. Кто‑то говорит, что он дубовенький, но он не такой. Согласитесь, что когда футболист в 35–36 лет в хорошей физической форме, подтянутый и стройный…

    Вы видели Руни сейчас? Какой он сейчас и какой Криштиану Роналду, хотя они одного года рождения. Я могу только поаплодировать таким ребятам.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • «Акрон» идет в таблице 11-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 10:51
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    Комментарии (1)
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    Никола самаровский
    1727087723
    Дзюба молодец в прошлом сезоне здорово помог Локо,в этом отстоит Акрон....
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