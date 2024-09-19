«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Торпедо» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где встретятся «Торпедо-БелАЗ» и «Минск». Оба клуба демонстрируют разные результаты в текущем сезоне, что делает матч весьма интересным.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает 2-е место в турнирной таблице с 42 очками после 20 туров. Команда показывает стабильно высокие результаты, хотя оборона допускает ошибки. В последних пяти матчах «Торпедо-БелАЗ» забил 7 голов, но и пропустил 8. Лучший бомбардир команды – Максим Скавыш, который забил 9 голов в 23 матчах. В последних матчах команда обязательно забивает, что говорит о хорошей атакующей форме.

Последние матчи:

«Минск»

«Минск» располагается на 13-й позиции с 18 очками после 20 туров. Команда прибавила в последних турах, одержав 3 победы подряд. Атака команды оживилась, и в последних пяти играх «Минск» забил 13 голов. Евгений Малашевич, лучший бомбардир команды, отличился 3 голами в 20 матчах. Однако оборонительная линия остаeтся слабым звеном – в последних пяти играх команда пропустила 6 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

«Торпедо-БелАЗ» в последних матчах против «Минска» демонстрирует преимущество. В последних 7 встречах между командами «Торпедо-БелАЗ» не проиграл ни разу, одержав 4 победы и 3 ничьи.

Последние встречи:

«Минск» 1:2 «Торпедо-БелАЗ» (2024)

«Торпедо-БелАЗ» 1:0 «Минск» (2023)

«Минск» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (2023)

«Торпедо-БелАЗ» 1:1 «Минск» (2022)

«Минск» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (2022)

Статистика

«Торпедо-БелАЗ»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы в последних 5 матчах

«Минск»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

4 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается упорная игра, так как обе команды находятся в неплохой форме. Однако «Торпедо-БелАЗ» выглядит более уверенно на своем поле, в то время как «Минск» делает ставку на атакующую игру. Вероятно, матч будет результативным с шансами на победу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.55

Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 1.55.