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    • «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси – 20 сентября 2024

    «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Торпедо» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где встретятся «Торпедо-БелАЗ» и «Минск». Оба клуба демонстрируют разные результаты в текущем сезоне, что делает матч весьма интересным.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает 2-е место в турнирной таблице с 42 очками после 20 туров. Команда показывает стабильно высокие результаты, хотя оборона допускает ошибки. В последних пяти матчах «Торпедо-БелАЗ» забил 7 голов, но и пропустил 8. Лучший бомбардир команды – Максим Скавыш, который забил 9 голов в 23 матчах. В последних матчах команда обязательно забивает, что говорит о хорошей атакующей форме.

    Последние матчи:

    «Минск»

    «Минск» располагается на 13-й позиции с 18 очками после 20 туров. Команда прибавила в последних турах, одержав 3 победы подряд. Атака команды оживилась, и в последних пяти играх «Минск» забил 13 голов. Евгений Малашевич, лучший бомбардир команды, отличился 3 голами в 20 матчах. Однако оборонительная линия остаeтся слабым звеном – в последних пяти играх команда пропустила 6 голов.

    Последние матчи:

    • «Минск» 3:1 «Гомель»
    • «БАТЭ» 2:4 «Минск» (Товарищеский матч)
    • «Нафтан» 0:2 «Минск»
    • «Минск» 3:2 «Динамо Брест»
    • «Сморгонь» 1:1 «Минск»

    Личные встречи

    «Торпедо-БелАЗ» в последних матчах против «Минска» демонстрирует преимущество. В последних 7 встречах между командами «Торпедо-БелАЗ» не проиграл ни разу, одержав 4 победы и 3 ничьи.

    Последние встречи:

    • «Минск» 1:2 «Торпедо-БелАЗ» (2024)
    • «Торпедо-БелАЗ» 1:0 «Минск» (2023)
    • «Минск» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (2023)
    • «Торпедо-БелАЗ» 1:1 «Минск» (2022)
    • «Минск» 1:0 «Торпедо-БелАЗ» (2022)

    Статистика

    «Торпедо-БелАЗ»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Минск»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается упорная игра, так как обе команды находятся в неплохой форме. Однако «Торпедо-БелАЗ» выглядит более уверенно на своем поле, в то время как «Минск» делает ставку на атакующую игру. Вероятно, матч будет результативным с шансами на победу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.55

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 1.55.

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    «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 11:35
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