Директор «Пари НН» объяснил назначение Гончаренко

Александр Удальцов, спортивный директор «Пари НН», высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
– Правда ли, что вы вели переговоры с Владимиром Слишковичем, но он предпочел «Оренбург»?
– Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.
– Чем привлек вариант с Гончаренко?
– Гончаренко – самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет – нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе.
– Не смущало, что при нем «Урал» практически вылетел?
– Нет. Мы глубоко проанализировали проблематику этого вылета и сами, и с Виктором Михайловичем. Понимаем ее причины и уверены, что эта история сделала Гончаренко только сильнее. По игре по ходу сезона «Урал» явно не заслуживал вылета и выглядел достаточно сильно по всем метрикам.
- В среду белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
- С ним заключили контракт на 2 года.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.