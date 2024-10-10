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    Директор «Пари НН» объяснил назначение Гончаренко

    Александр Удальцов, спортивный директор «Пари НН», высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

    – Правда ли, что вы вели переговоры с Владимиром Слишковичем, но он предпочел «Оренбург»?

    – Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.

    – Чем привлек вариант с Гончаренко?

    – Гончаренко – самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет – нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе.

    – Не смущало, что при нем «Урал» практически вылетел?

    – Нет. Мы глубоко проанализировали проблематику этого вылета и сами, и с Виктором Михайловичем. Понимаем ее причины и уверены, что эта история сделала Гончаренко только сильнее. По игре по ходу сезона «Урал» явно не заслуживал вылета и выглядел достаточно сильно по всем метрикам.

    • В среду белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
    • С ним заключили контракт на 2 года.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1728574097
    Юран просил состав усилить! Усилили?) с кем играть то собираетесь
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    shahor
    1728574472
    Сочувствую болельщикам Нижнего.Взять на пост главного тренера любителя рывков на родину посреди чемпионата-за гранью здравого смысла.P.S.Изменения на сайте позитивные.Грузится вообще моментально.
    Ответить
    ewgzawjalkow
    1728574868
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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