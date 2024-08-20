«Рубин» пытается расторгнуть контракт с Лисаковичем – игрок не хочет терять зарплату 800 тысяч в год

«Рубин» хочет избавиться от форварда Виталия Лисаковича. Игрок отказывается расторгать контракт, по которому он получает 800 тысяч евро в год.

«Лисакович отвергнул предложения уйти в аренду. На нее бунтарь готов согласиться в случае, если «Рубин» продолжит исправно выплачивать положенную по контракту зарплату.

Руководство казанского клуба не горит желанием так поступать и ищет способы расторгнуть контракт досрочно.

Пока же футболист продолжает работать по индивидуальной программе. Тренерский штаб «Рубина» все еще не видит белоруса в составе», – написал источник.