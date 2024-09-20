20.09.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
10
Лаптев
17
Ковалев
3-2-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
18
Михаленко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
30
Джимет
10
Забелин
6
Премудров
11
Левицкий
11
Левицкий
6
Премудров
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
29
Пацко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
29
Пацко
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
25
Василевич
25
Василевич
17
Ковалев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»