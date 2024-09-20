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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 16:50
Торпедо-БелАЗ
20.09.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Минск
47' М. Скавыш 90+1' Т. Шарковский
65' Е. Малашевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
10
Лаптев
17
Ковалев
3-2-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
18
Михаленко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
30
Джимет
10
Забелин
6
Премудров
11
Левицкий
11
Левицкий
6
Премудров
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
29
Пацко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
29
Пацко
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
25
Василевич
25
Василевич
17
Ковалев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Минска», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Минск»

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Торпедо-БелАЗ
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