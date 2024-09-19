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    • «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии – 20 сентября 2024

    «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Al Ettifaq Club Stadium» состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где встретятся «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Обе команды демонстрируют хорошие результаты, что обещает интересное противостояние.

    «Аль-Иттифак»

    «Аль-Иттифак» начал сезон уверенно, набрав 9 очков после 3 туров и занимая 3-е место в турнирной таблице. Команда выиграла все три матча, показывая стабильную игру в атаке и обороне. В последних пяти матчах «Аль-Иттифак» забил 6 голов и пропустил столько же, но лучшая игра в последних турах показывает высокий уровень. Лидер атаки – Мусса Дембеле, забивший 2 гола в 3 матчах.

    Последние матчи:

    • «Аль-Фатех» 1:2 «Аль-Иттифак»
    • «Аль-Иттифак» 1:0 «Аль-Охдуд»
    • «Аль-Шабаб» 0:1 «Аль-Иттифак»
    • «Реал Овьедо» 3:2 «Аль-Иттифак» (Товарищеский матч)
    • «Картахена» 2:0 «Аль-Иттифак» (Товарищеский матч)

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» занимает 7-е место с 5 очками после 3 туров. Команда показывает сильную атаку, забивая в 15 последних матчах подряд, но оборона оставляет желать лучшего – пропущено 8 голов в последних 5 играх. Лидер команды – Криштиану Роналду, который забил 4 гола в 5 матчах. «Аль-Наср» не проигрывает в 14 матчах подряд в рамках национального чемпионата, что говорит о высокой стабильности.

    Последние матчи:

    • «Аль-Шорта» 1:1 «Аль-Наср» (Лига чемпионов Азии)
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 1:1 «Аль-Ахли»
    • «Аль-Фейха» 1:4 «Аль-Наср»
    • «Аль-Наср» 1:1 «Аль-Раэд»
    • «Аль-Наср» 1:4 «Аль-Хилаль» (Суперкубок)

    Личные встречи

    В очных встречах «Аль-Наср Эр-Рияд» часто доминирует над «Аль-Иттифаком», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако последний матч между командами завершился победой «Аль-Иттифака», что добавляет интриги в предстоящее противостояние.

    Последние встречи:

    • «Аль-Наср» 3:1 «Аль-Иттифак» (2023)
    • «Аль-Наср» 1:0 «Аль-Иттифак» (Кубок короля, 2023)
    • «Аль-Иттифак» 2:1 «Аль-Наср» (2023)
    • «Аль-Иттифак» 1:1 «Аль-Наср» (2023)

    Статистика

    «Аль-Иттифак»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Аль-Наср»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Аль-Наср» выглядит фаворитом встречи благодаря стабильной игре в атаке и опыту ключевых игроков. Однако оборонительные слабости команды могут позволить «Аль-Иттифаку» навязать борьбу. Матч обещает быть результативным, и обе команды должны показать яркую игру.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Аль-Наср» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 11:30
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