«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Al Ettifaq Club Stadium» состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где встретятся «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Обе команды демонстрируют хорошие результаты, что обещает интересное противостояние.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» начал сезон уверенно, набрав 9 очков после 3 туров и занимая 3-е место в турнирной таблице. Команда выиграла все три матча, показывая стабильную игру в атаке и обороне. В последних пяти матчах «Аль-Иттифак» забил 6 голов и пропустил столько же, но лучшая игра в последних турах показывает высокий уровень. Лидер атаки – Мусса Дембеле, забивший 2 гола в 3 матчах.

Последние матчи:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 7-е место с 5 очками после 3 туров. Команда показывает сильную атаку, забивая в 15 последних матчах подряд, но оборона оставляет желать лучшего – пропущено 8 голов в последних 5 играх. Лидер команды – Криштиану Роналду, который забил 4 гола в 5 матчах. «Аль-Наср» не проигрывает в 14 матчах подряд в рамках национального чемпионата, что говорит о высокой стабильности.

Последние матчи:

Личные встречи

В очных встречах «Аль-Наср Эр-Рияд» часто доминирует над «Аль-Иттифаком», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако последний матч между командами завершился победой «Аль-Иттифака», что добавляет интриги в предстоящее противостояние.

Последние встречи:

Статистика

«Аль-Иттифак»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы в последних 5 матчах

«Аль-Наср»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Аль-Наср» выглядит фаворитом встречи благодаря стабильной игре в атаке и опыту ключевых игроков. Однако оборонительные слабости команды могут позволить «Аль-Иттифаку» навязать борьбу. Матч обещает быть результативным, и обе команды должны показать яркую игру.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Аль-Наср» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.75.