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  • «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 19:50
Аль-Иттифак
20.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Наср
33' К. Роналду (П) 56' С. Аль-Наджди 71' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
4-2-1-3
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
42
Фофана
23
Вейналдум
11
Витиньо
21
Радиф
9
Дембеле
9
Экамби
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
25
Отавио
33
Аль-Олаян
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
33
Аль-Олаян
9
Экамби
37
Хинди
37
Хинди
9
Экамби
21
Радиф
10
Медран
10
Медран
21
Радиф
11
Витиньо
67
Кошта
67
Кошта
11
Витиньо
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
11
Количество передач
389
479
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Насра», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»

«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттифак
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