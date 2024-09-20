20.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Иттифак
Аль-Иттифак
4-2-1-3
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
42
Фофана
23
Вейналдум
11
Витиньо
21
Радиф
9
Дембеле
9
Экамби
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
25
Отавио
33
Аль-Олаян
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
33
Аль-Олаян
9
Экамби
37
Хинди
37
Хинди
9
Экамби
21
Радиф
10
Медран
10
Медран
21
Радиф
11
Витиньо
67
Кошта
67
Кошта
11
Витиньо
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
11
Количество передач
389
479
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Насра», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»