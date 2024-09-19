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    • «Химки» – «Локомотив»: прогноз на матч 4 тура Кубка России, 19 сентября 2024

    «Химки» – «Локомотив»: прогноз на матч 4 тура Кубка России, 19 сентября 2024

    В 4 туре Кубка России в пути команд РПЛ «Химки» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 19 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Локомотив »

    Московский «Локомотив» уверенно лидирует в группе B, набрав 9 очков после 3 матчей (3 победы, 0 ничьих, 0 поражений). Команда забила 8 голов и пропустила 2. Последние результаты:

    «Химки»

    «Химки» занимают 3-е место в группе с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 2 поражения). Команда забила 2 гола и пропустила 7. Последние результаты:

    • 05.09.2024, «Акрон» – «Химки» 3:0;
    • 06.09.2024, «Химки» – «Broke Boys» 2:0;
    • 31.08.2024, «Химки» – ЦСКА 0:2.

    Прогноз на матч «Химки»«Локомотив»

    Три последние очные встречи команд:

    • 28.08.2024, «Локомотив» – «Химки» 4:0;
    • 30.04.2023, «Локомотив» – «Химки» 5:1;
    • 18.10.2022, «Локомотив» – «Химки» 1:0.

    «Локомотив» доминировал в последних очных встречах, в том числе победив «Химки» 4:0 в предыдущем матче Кубка России. Ожидается, что московская команда продолжит успешную серию. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.60).

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 10:28
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