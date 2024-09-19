В 4 туре Кубка России в пути команд РПЛ «Химки» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 19 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Локомотив »

Московский «Локомотив» уверенно лидирует в группе B, набрав 9 очков после 3 матчей (3 победы, 0 ничьих, 0 поражений). Команда забила 8 голов и пропустила 2. Последние результаты:

«Химки»

«Химки» занимают 3-е место в группе с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 2 поражения). Команда забила 2 гола и пропустила 7. Последние результаты:

Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»

Три последние очные встречи команд:

28.08.2024, «Локомотив» – «Химки» 4:0;

30.04.2023, «Локомотив» – «Химки» 5:1;

18.10.2022, «Локомотив» – «Химки» 1:0.

«Локомотив» доминировал в последних очных встречах, в том числе победив «Химки» 4:0 в предыдущем матче Кубка России. Ожидается, что московская команда продолжит успешную серию. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.60).