В 4 туре Кубка России в пути команд РПЛ «Химки» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 19 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Локомотив »
Московский «Локомотив» уверенно лидирует в группе B, набрав 9 очков после 3 матчей (3 победы, 0 ничьих, 0 поражений). Команда забила 8 голов и пропустила 2. Последние результаты:
- 14.09.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:4;
- 07.09.2024, «Торпедо-БелАЗ» – «Локомотив» 0:2;
- 01.09.2024, «Локомотив» – «Краснодар» 0:3.
«Химки»
«Химки» занимают 3-е место в группе с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 2 поражения). Команда забила 2 гола и пропустила 7. Последние результаты:
- 05.09.2024, «Акрон» – «Химки» 3:0;
- 06.09.2024, «Химки» – «Broke Boys» 2:0;
- 31.08.2024, «Химки» – ЦСКА 0:2.
Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»
Три последние очные встречи команд:
- 28.08.2024, «Локомотив» – «Химки» 4:0;
- 30.04.2023, «Локомотив» – «Химки» 5:1;
- 18.10.2022, «Локомотив» – «Химки» 1:0.
«Локомотив» доминировал в последних очных встречах, в том числе победив «Химки» 4:0 в предыдущем матче Кубка России. Ожидается, что московская команда продолжит успешную серию. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.60).