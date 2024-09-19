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    • Фонбет Кубок России. «Локомотив» уничтожил «Химки», у Пиняева дубль за минуту; «Пари НН» проиграл «Ахмату»

    Фонбет Кубок России. «Локомотив» уничтожил «Химки», у Пиняева дубль за минуту; «Пари НН» проиграл «Ахмату»

    «Локомотив» и «Ахмат» выиграли в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 5:1. По дублю оформили Тимур Сулейманов и Сергей Пиняев. Второму это удалось сделать за одну минуту. Также дебютным голом отметился Сесар Монтес.

    Грозненцы в гостях победили «Пари НН» – 2:1. Решающим стал забитый мяч с пенальти.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа B. 4-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 1:5 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 48; 0:2 – Монтес, 52; 0:3 – Пиняев, 62; 0:4 – Пиняев, 63; 0:5 – Сулейманов (с пенальти), 70; 1:5 – Бакаев, 90.

    Удаление: Фаринья, 90+1 – нет.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 4-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Самородов, 9; 1:1 – Гоцук, 28; 1:2 – Ловат (с пенальти), 59.

    Удаление: Гоцук, 57 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 20:27
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    Комментарии (5)
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    Красногорск_Фан
    1726767373
    С победой! Монтес красавчик. Возможно стану его персональным фаном. в остальном - соперник был слаб, разобран, не мотивирован. Победа за очевидным преимуществом. Порадовал так же Сулейманов. Относительно стабилен, ценно для напа.
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    ...уефан
    1726767814
    ...называется - "вышел за свежим хлебом", ушёл в перерыве по нулям было, пришел, уже 0-5... "Ну, вы блин, даёте"(с)...
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