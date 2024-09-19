Фонбет Кубок России. «Локомотив» уничтожил «Химки», у Пиняева дубль за минуту; «Пари НН» проиграл «Ахмату»

«Локомотив» и «Ахмат» выиграли в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 5:1. По дублю оформили Тимур Сулейманов и Сергей Пиняев. Второму это удалось сделать за одну минуту. Также дебютным голом отметился Сесар Монтес.

Грозненцы в гостях победили «Пари НН» – 2:1. Решающим стал забитый мяч с пенальти.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа B. 4-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 1:5 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 48; 0:2 – Монтес, 52; 0:3 – Пиняев, 62; 0:4 – Пиняев, 63; 0:5 – Сулейманов (с пенальти), 70; 1:5 – Бакаев, 90.

Удаление: Фаринья, 90+1 – нет.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 4-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Самородов, 9; 1:1 – Гоцук, 28; 1:2 – Ловат (с пенальти), 59.

Удаление: Гоцук, 57 – нет.

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