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    • Галактионов оценил разгромную победу «Локомотива» над «Химками»

    Галактионов оценил разгромную победу «Локомотива» над «Химками»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Химками».

    • Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Москвичи разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Все голы в этой игре были забиты после перерыва.

    – В первом тайме у вас не всe получалась.

    – Что касается игровых аспектов, выход из обороны был неплохой, а развитие атаки было слишком медленное. Мы тратили много времени на промежуточные передачи и не разворачивали игроков соперника лицом к своим воротам. Пасы должны были быть более агрессивными.

    – Пиняев был не особенно эмоционален. Есть ощущение, что он переживает, что потерял место в стартовом составе?

    – Это конкуренция. Мы стараемся быть объективными. Понятно, что любой игрок амбициозен и хочет играть, вне зависимости от фамилии.

    Когда ты делаешь результативное действие и делаешь разницу, это и есть класс. К этому надо стремиться. Сегодня он это продемонстрировал.

    Что касается Монтеса и Севикяна, хорошие действия были у них. Была мысль поменять Сесара, но поговорили с ним и дали провести полноценный матч. Эдгар вышел и усилил игру.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 21:21
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