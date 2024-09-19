Галактионов оценил разгромную победу «Локомотива» над «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Химками».

Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи разгромили соперника со счетом 5:1.

Все голы в этой игре были забиты после перерыва.

– В первом тайме у вас не всe получалась.

– Что касается игровых аспектов, выход из обороны был неплохой, а развитие атаки было слишком медленное. Мы тратили много времени на промежуточные передачи и не разворачивали игроков соперника лицом к своим воротам. Пасы должны были быть более агрессивными.

– Пиняев был не особенно эмоционален. Есть ощущение, что он переживает, что потерял место в стартовом составе?

– Это конкуренция. Мы стараемся быть объективными. Понятно, что любой игрок амбициозен и хочет играть, вне зависимости от фамилии.

Когда ты делаешь результативное действие и делаешь разницу, это и есть класс. К этому надо стремиться. Сегодня он это продемонстрировал.

Что касается Монтеса и Севикяна, хорошие действия были у них. Была мысль поменять Сесара, но поговорили с ним и дали провести полноценный матч. Эдгар вышел и усилил игру.