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    • Артига – о крупном поражении «Химок» от «Локомотива»: «Просто катастрофа, на месте президента уволил бы тренера и всю команду»

    Артига – о крупном поражении «Химок» от «Локомотива»: «Просто катастрофа, на месте президента уволил бы тренера и всю команду»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига дал комментарий по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

    • Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Москвичи разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Все голы в этой игре были забиты после перерыва.

    – До матча были слухи о вашей отставке. Говорят, вам дали несколько матчей. Есть ли в этом какая‑то правда? И как вы себя чувствуете в клубе сейчас?

    Если бы я был президентом клуба, я бы после второго тайма отправил в отставку всех: и тренера, и команду, и переводчика, и пресс‑атташе. Потому что на поле случилась просто катастрофа.

    Но у нас есть следующий матч, у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к игре с «Оренбургом». Это финал для нас, он будет за 6 очков или даже больше.

    Думаю, это будет ключевой момент в сезоне. Только об этом сейчас думаю, поверьте. Потому что хуже, чем сегодня, быть не может.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 21:50
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