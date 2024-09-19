Артига – о крупном поражении «Химок» от «Локомотива»: «Просто катастрофа, на месте президента уволил бы тренера и всю команду»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал комментарий по итогам проигранного матча с «Локомотивом».

Команды встречались в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи разгромили соперника со счетом 5:1.

Все голы в этой игре были забиты после перерыва.

– До матча были слухи о вашей отставке. Говорят, вам дали несколько матчей. Есть ли в этом какая‑то правда? И как вы себя чувствуете в клубе сейчас?

– Если бы я был президентом клуба, я бы после второго тайма отправил в отставку всех: и тренера, и команду, и переводчика, и пресс‑атташе. Потому что на поле случилась просто катастрофа.

Но у нас есть следующий матч, у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к игре с «Оренбургом». Это финал для нас, он будет за 6 очков или даже больше.

Думаю, это будет ключевой момент в сезоне. Только об этом сейчас думаю, поверьте. Потому что хуже, чем сегодня, быть не может.