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    • «Милан» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    «Милан» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Ожидается увлекательная игра, учитывая недавние результаты обеих команд.

    «Милан»

    «Милан» показывает впечатляющую результативность в последних матчах, забивая 12 голов в 5 встречах. Однако, команда имеет проблемы в обороне, пропуская 7 голов за тот же период. Команда Стефано Пиоли не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но регулярно пропускает, что может стать уязвимостью против сильной атаки «Ливерпуля».

    Последние матчи:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» выглядит уверенно, забив 11 голов в последних 5 играх, пропустив при этом всего 2 мяча. Команда Юргена Клоппа демонстрирует надежную оборону, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. В последних играх команда стабильно забивает и мало пропускает, что делает еe фаворитом.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Ливерпуль» имеет преимущество в личных встречах. В последних матчах «Ливерпуль» одержал несколько побед, включая победу на «Сан-Сиро» в 2021 году.

    • «Ливерпуль» 4:1 «Милан» (Товарищеский матч, 2022)
    • «Милан» 1:2 «Ливерпуль» (Лига чемпионов, 2021)
    • «Ливерпуль» 3:2 «Милан» (Лига чемпионов, 2021)

    Статистика

    «Милан»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 ничьи, 1 победа, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Ливерпуль»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущие результаты и статистику обеих команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом благодаря своей сильной обороне и стабильной атаке. «Милан» будет пытаться навязать борьбу, но у команды есть слабости в обороне, которые «Ливерпуль» может использовать.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 12:04
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