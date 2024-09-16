«Милан» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Ожидается увлекательная игра, учитывая недавние результаты обеих команд.
«Милан»
«Милан» показывает впечатляющую результативность в последних матчах, забивая 12 голов в 5 встречах. Однако, команда имеет проблемы в обороне, пропуская 7 голов за тот же период. Команда Стефано Пиоли не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но регулярно пропускает, что может стать уязвимостью против сильной атаки «Ливерпуля».
Последние матчи:
- «Милан» 4:0 «Венеция»
- «Лацио» 2:2 «Милан»
- «Парма» 2:1 «Милан»
- «Милан» 2:2 «Торино»
- «Милан» 3:1 «Монца» (Trofeo Silvio Berlusconi)
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» выглядит уверенно, забив 11 голов в последних 5 играх, пропустив при этом всего 2 мяча. Команда Юргена Клоппа демонстрирует надежную оборону, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. В последних играх команда стабильно забивает и мало пропускает, что делает еe фаворитом.
Последние матчи:
- «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»
- «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 2:0 «Брентфорд»
- «Ипсвич» 0:2 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 4:1 «Севилья»
Личные встречи
Исторически «Ливерпуль» имеет преимущество в личных встречах. В последних матчах «Ливерпуль» одержал несколько побед, включая победу на «Сан-Сиро» в 2021 году.
- «Ливерпуль» 4:1 «Милан» (Товарищеский матч, 2022)
- «Милан» 1:2 «Ливерпуль» (Лига чемпионов, 2021)
- «Ливерпуль» 3:2 «Милан» (Лига чемпионов, 2021)
Статистика
«Милан»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 ничьи, 1 победа, 2 поражения в последних 5 матчах
«Ливерпуль»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущие результаты и статистику обеих команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом благодаря своей сильной обороне и стабильной атаке. «Милан» будет пытаться навязать борьбу, но у команды есть слабости в обороне, которые «Ливерпуль» может использовать.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.10.