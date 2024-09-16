«Милан» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Ожидается увлекательная игра, учитывая недавние результаты обеих команд.

«Милан»

«Милан» показывает впечатляющую результативность в последних матчах, забивая 12 голов в 5 встречах. Однако, команда имеет проблемы в обороне, пропуская 7 голов за тот же период. Команда Стефано Пиоли не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но регулярно пропускает, что может стать уязвимостью против сильной атаки «Ливерпуля».

Последние матчи:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» выглядит уверенно, забив 11 голов в последних 5 играх, пропустив при этом всего 2 мяча. Команда Юргена Клоппа демонстрирует надежную оборону, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. В последних играх команда стабильно забивает и мало пропускает, что делает еe фаворитом.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Ливерпуль» имеет преимущество в личных встречах. В последних матчах «Ливерпуль» одержал несколько побед, включая победу на «Сан-Сиро» в 2021 году.

«Ливерпуль» 4:1 «Милан» (Товарищеский матч, 2022)

«Милан» 1:2 «Ливерпуль» (Лига чемпионов, 2021)

«Ливерпуль» 3:2 «Милан» (Лига чемпионов, 2021)

Статистика

«Милан»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 ничьи, 1 победа, 2 поражения в последних 5 матчах

«Ливерпуль»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущие результаты и статистику обеих команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом благодаря своей сильной обороне и стабильной атаке. «Милан» будет пытаться навязать борьбу, но у команды есть слабости в обороне, которые «Ливерпуль» может использовать.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.10.