Слот прокомментировал гостевую победу над «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Миланом» (3:1) на «Сан-Сиро».

«Отличный день для того, чтобы отпраздновать день рождения на таком стадионе – и затем победить. После пяти минут с начала игры я бы такого не сказал, но в итоге все прошло хорошо.

Мы показали, насколько хорошо способны работать с мячом. Нам нравится высоко прессинговать и действовать очень агрессивно, однако нам нравится и начинать атаки от своих ворот, создавать моменты.

Было здорово видеть, как игроки взяли игру в свои руки и забили три гола. Мы чувствовали, что должны быть вознаграждены за всю проделанную нами работу над розыгрышем стандартных положений. И сегодня это принесло нам два гола», – сказал Слот.

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