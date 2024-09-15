«Зенит» победил ЦСКА, Васин завершил карьеру, Карпин анонсировал уход на пенсию и другие новости

Карпин сообщил, через сколько лет закончит тренерскую карьеру.

РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и ЦСКА: предварительные составы.

«Зенит» и «Спартак» летом потратили на трансферы больше, чем «Манчестер Сити».

Мостовой назвал самый счастливый момент в футбольной карьере.

«Зенит» – самая посещаемая команда в Восточной Европе, «Спартака» нет в топ-3 даже внутри России.

Газинского отстранили от тренировок с «Краснодаром».

«Химки» заявили 46 футболистов на сезон – больше, чем «Челси».

РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА (1:0) в Москве и вернул лидерство в чемпионате.

Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 35 лет.

Жемалетдинов сравнил игру «Зенита» с женским футболом.

Новичок ЦСКА рассказал о срыве трансфера в «Зенит».

РПЛ. Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Ростовом» (2:0).

В ЦСКА возмутились поведением Алипа.

Презентация Сафонова на «Парк де Пренс».

Алип подробно рассказал о стычке с Мойзесом в матче с ЦСКА.

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