РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА (1:0) в Москве и вернул лидерство в чемпионате

«Зенит» выиграл у ЦСКА в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

Итоговый счет – 1:0 в пользу петербургской команды. Единственный гол в конце первого тайма забил Лусиано Гонду.

Набрав три очка, «Зенит» обогнал «Локомотив» и вернул себе лидерство в РПЛ.

ЦСКА остался на пятом месте в таблице лиги, но рискует по итогам тура оказаться ниже «Динамо» и «Ростова».

Россия. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Гонду, 43.

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