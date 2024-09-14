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    • РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА (1:0) в Москве и вернул лидерство в чемпионате

    РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА (1:0) в Москве и вернул лидерство в чемпионате

    «Зенит» выиграл у ЦСКА в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:0 в пользу петербургской команды. Единственный гол в конце первого тайма забил Лусиано Гонду.

    Набрав три очка, «Зенит» обогнал «Локомотив» и вернул себе лидерство в РПЛ.

    ЦСКА остался на пятом месте в таблице лиги, но рискует по итогам тура оказаться ниже «Динамо» и «Ростова».

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Гонду, 43.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 18:27
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    Комментарии (134)
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    raritet
    1726334201
    Сегодня не играли потому что была проверка аргентинца против хорошей команды. Молодец. Подтвердил. Ну и конечно , при игре в три столба - это уже баскетбол. Поэтому ЦСКА смотрелся по движению лучше.
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    vvv123
    1726334705
    Да спокойно Зенит играл, от синих штанов отмахивался как от комаров. Судья больше проблем доставил!
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    BuenosArgentina
    1726335357
    ЦСКА бегали как стадо коней, не набегали…даже на ничью
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    Ziklop
    1726337794
    с Победой! вымучали... тяжко играли. выбор Семака на старт, мягко сказать странный, повезло что выиграли!
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    somn
    1726339555
    С победой, братья!
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    Каратель помойников
    1726340585
    Быдловатый казах фолит,потом устраивает сумбур,а карточку тренеру коней за то что возмутился такому беспределу...хорошо судьи работают...на бзеднит..админ ресурс в действии..тухловатая победа помойного клупа
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    Кривая да нелёгкая
    1726341847
    Зенит есть Зенит! Чемпион как никак
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    БАЗАРА НЕТ
    1726342590
    Зенит топ клу6
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    neim
    1726370685
    Как противно было смотреть на эту игру Зенита, особенно в первом тайме ! Убогая, трусливая тактика Семака (как бы чего не вышло), вызывает отвращение к этому недотренеру ! С таким составом и выставлять такой автобус, даже в гостях, это просто стыдобища. Я бы ещё мог понять такую игру и тактику в исполнении Нижнего Новгорода, Рубина, Ахмата ... Но великий Зенит ... как же он жалок (((. Благо ЦСКА в атаке так и не смог ничего дельного создать, а забей кони первыми, вот губёшки у Семака бы затряслись, да и отыграться едва смогли бы при такой игре и таком тренере.
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    zigbert
    1726383705
    Жаль ЦСКА, играли неплохо но если бы все это количество ударов по воротам превратилось в качество, результат мог оказаться другим. Семак избрал осторожную тактику и надежную игру в обороне и она сработала. Зенит с победой.
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