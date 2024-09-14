Жемалетдинов сравнил игру «Зенита» с женским футболом

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов после домашнего матча 8-го тура РПЛ (0:1) выразил прокомментировал поведение игроков «Зенита»
«Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит.
Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством», – сказал Жемалетдинов.
- Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.