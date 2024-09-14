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    Жемалетдинов сравнил игру «Зенита» с женским футболом

    Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов после домашнего матча 8-го тура РПЛ (0:1) выразил прокомментировал поведение игроков «Зенита»

    «Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит.

    Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством», – сказал Жемалетдинов.

    • Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 20:14
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    Комментарии (32)
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    andr2112
    1726336982
    Ну сыграли вы с девушками, а счет на табло говорит об обратном)
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    somn
    1726337197
    У Жемалетдинова свербит где-то, или мне кажется?
    Ответить
    NewLife
    1726338184
    Сухой - подстилка питерская(
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1726341149
    Играли армейцы а хрюкают тут наркоты тушинские)) стыдно за Спартак и его секту умалишенную
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    Кривая да нелёгкая
    1726341262
    Рифат привык костоломить ,вот и визжит что не дали
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    Fialet
    1726341608
    Женолединов играет за коней. Коней поимели. Значит они и есть женщины. Ну или гомосеки.
    Ответить
    Ghork
    1726343050
    Всё правильно сказал, ***** как девочки всегда себя ведут....
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    Давид59
    1726344149
    Ну вот и найдена причина поражения коней. Оказывается виноват судья, а не примитивный футбол, в который сегодня играл ЦСКА. Желание у них было, отбегали кучу километров, а реальные моменты создавал только Зенит.
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    Боров мясной
    1726351365
    Судья реагирует? Да тебя надо удалять было, ты костолом , судья купленный глаза закрывал на твою игру в кости.
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    ОК, Зенит!
    1726396604
    Жемаля бьется? Пипец. Это он так свое хамство классифицирует. Впрочем, слушать лузера смысла нет. В футбол он играть не умеет. Кто б ему рассказал, что в этой игре по мячу нужно бить, а не по ногам соперника.
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