КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании рассмотрит поведение фанатов ЦСКА во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Оно состоится 19 сентября.
«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительного выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», – сказал Григорьянц.
- Во время игры болельщики московского клуба скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
- Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
- Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и «Балтики».