КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании рассмотрит поведение фанатов ЦСКА во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Оно состоится 19 сентября.

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительного выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», – сказал Григорьянц.