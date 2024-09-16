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    • КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит»

    КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании рассмотрит поведение фанатов ЦСКА во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Оно состоится 19 сентября.

    «Рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительного выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», – сказал Григорьянц.

    • Во время игры болельщики московского клуба скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
    • Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
    • Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и «Балтики».

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    Источник: «РИА Новости»

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    16.09.2024 11:11
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    Комментарии (62)
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    anatolich72
    1726478797
    Народу глотку не заткнешь,уже и Даля вспомнили, следующая ступень 37-й год и политическая статья.
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    Зеркальный
    1726479456
    Да пусть кричать, нам то что, мы кубки берём, а кони, и розовые за щеку. Ладно все остальные по.дпе.здывают, но воо куда дырявые с ромбиком лезут, опустили все кому ни лень, обоссали, и затоптали, а они с полным ртом стараются показать, что они в этой акции, только очко рваное забыли подшить
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    Ziklop
    1726479519
    ваши 10 000 проблему не решают, а только двигают стадо выпендриваться! у вас же файди, штраф должен быть индивидуальным! а Если это не оскорбление то засуньте свои рассмотрения себе в попу! любит у нас прикидываться что работают чинуши всех уровней!!!
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    Гор--google
    1726479579
    Нужно официально утвердить эту кричалку.Она нравится всем в нашей необъятной стране.И не штрафовать болельщиков, а наоборот поощрять.Правда должна поощряться.
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    gennadiy
    1726480088
    И что же в ней оскорбительного, они что оскорбляли кого нибудь?
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    anatolich72
    1726480327
    Кричалка эта из Питера пошла, че теперь ноют.
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    Lenin26
    1726481022
    Ааааа,щас умру от смеха,только увидел результат Динамо Мх-Спартак и это на фоне споров о величия Спартака и Зенита,это просто шедеврально!Так вот чего мясные сегодня особо токсичны!)))))
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    JIEGEHDA
    1726484397
    Они кричали Зенит позор России, а сами проиграли Зениту . Вывод , проиграли позору России . Если для них это норма то пусть это будет кричалкой . Всё равно что тупой называет умного тупым . Как у нас говорят , все хотят прыгнуть выше носа, но не каждый достаёт . Пусть прыгают . Зенит всё равно не достать
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    Каратель помойников
    1726490523
    Опять интересная ситуация.кричалку придумали не спартачи,кричали не в Москве,а у помойных все разговоры о Спартаке..это же какими надо быть ущербными и никчёмными
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    RUSARM
    1726495226
    Как же корёжит **** от этой кричалки!!! Как бесов от молитвы!!
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